Geriátrico del horror

Ratifican tres denuncias previas al incendio y piden que la prueba se incorpore a la investigación

La presentación fue realizada pocas horas después de que M.L.M.G. se entregara ante la Justicia de la provincia de Santa Fe. La denunciante sostiene que decidió ratificar las actuaciones y solicitar una ampliación por el temor de que las pruebas aportadas cuatro meses antes del incidente no sean debidamente valoradas.