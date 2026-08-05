Investigación en marcha

"Los sedaban, les retenían las tarjetas y les comprábamos comida": el duro testimonio de un extrabajador del geriátrico

El hombre trabajó durante gran parte de 2025 en uno de los hogares investigados y aseguró que los adultos mayores sufrían abandono, alimentación insuficiente, medicación excesiva y restricciones para salir. Su declaración será incorporada a la causa que investiga el MPA.