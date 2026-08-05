Investigación en marcha

"Polenta, hambre y amenazas": cómo era la vida dentro del geriátrico investigado por la Justicia

Una exempleada del hogar donde se originó el incendio que destapó el funcionamiento clandestino del establecimiento declaró ante el MPA. Su testimonio coincide con otras denuncias sobre falta de higiene, alimentación deficiente, ausencia de medicamentos, presuntas maniobras con el dinero de los residentes y amenazas a quienes trabajaban en el lugar.