Tras el incendio

Imputaron al cuidador del geriátrico clandestino por dejar encerrados a siete adultos mayores

La Fiscalía atribuyó el delito de privación ilegítima de la libertad al hombre señalado como cuidador del establecimiento de barrio Nuevo Horizonte. Los presuntos maltratos continúan bajo investigación y este viernes se debatirán las medidas cautelares, además de la imputación a la otra persona detenida.