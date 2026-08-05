Tribunales de Santa Fe

Por maltrato de ancianos imputan al cuidador del asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte

La audiencia se realizará este miércoles al mediodía y a partir de allí se conocerán datos precisos de la investigación judicial iniciada la semana pasada, tras el incendio de una vivienda en el norte de la ciudad. En paralelo, la presunta responsable del establecimiento fue detenida y será imputada el viernes.