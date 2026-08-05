La investigación judicial por las condiciones en las que permanecían alojados varios adultos mayores en un asilo clandestino del norte de la ciudad de Santa Fe tendrá este miércoles su primer avance formal.
Por maltrato de ancianos imputan al cuidador del asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte
La audiencia se realizará este miércoles al mediodía y a partir de allí se conocerán datos precisos de la investigación judicial iniciada la semana pasada, tras el incendio de una vivienda en el norte de la ciudad. En paralelo, la presunta responsable del establecimiento fue detenida y será imputada el viernes.
A las 12.15 está prevista la audiencia imputativa contra Ricardo Andrés H., de 45 años, señalado como el cuidador o encargado del inmueble de calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte.
De acuerdo con la agenda oficial de la Oficina de Gestión Judicial Nº 1, la audiencia será presidida por la jueza Rosana Carrara. La atribución delictiva estará a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Manuel Cecchini, mientras que la defensa oficial será ejercida por el defensor público Nicolás Mosconi.
Según pudo conocerse, la imputación estará encabezada, en principio, por el delito de maltrato de persona, aunque será durante la audiencia cuando la Fiscalía exponga los elementos reunidos hasta el momento y precise el alcance de la investigación.
El incendio que reveló la situación
La causa comenzó a tomar estado público el pasado 29 de julio, cuando un incendio se desató en el interior de la vivienda donde funcionaba el establecimiento.
Según los primeros datos de la investigación, el fuego habría sido iniciado intencionalmente por uno de los residentes como una forma de protesta ante las condiciones en las que vivía y por la presunta falta de asistencia básica, entre ellas alimentación, higiene y atención sanitaria.
El siniestro obligó a una rápida intervención de Bomberos Zapadores, personal policial y servicios de emergencia. Los rescatistas evacuaron a varios adultos mayores, algunos de ellos con movilidad reducida y en sillas de ruedas, mientras un hombre debió ser trasladado al Hospital Iturraspe por intoxicación con humo.
El informe elaborado por Bomberos señala que el foco ígneo se originó sobre un colchón de una plaza, dentro de uno de los dormitorios de la vivienda, provocando daños acotados al mobiliario y ennegrecimiento por hollín. Durante el operativo, Ricardo Andrés H. se presentó ante los efectivos como el encargado del lugar y manifestó que allí funcionaba un hogar para ancianos.
Tras el procedimiento, los residentes fueron asistidos por personal municipal y trasladados al Parador Municipal Beata Clara, donde quedaron bajo la órbita del Estado.
Otra imputación en camino
Mientras avanza la situación procesal del cuidador, la investigación también alcanzó a María Laura M. G., de 51 años, señalada por la Fiscalía como la responsable del establecimiento.
La mujer fue detenida este martes luego de presentarse voluntariamente en la sede de la Policía de Investigaciones, acompañada por su abogado defensor, Claudio Torres del Sel, quien aseguró que mantuvieron una reunión previa con el fiscal Cecchini para coordinar la entrega.
El defensor indicó que la imputación de su asistida fue programada para el viernes y sostuvo que, hasta el momento, la Fiscalía no le adelantó los delitos concretos que le atribuirá porque aún analizaba la calificación legal. No obstante, estimó que podría tratarse de una imputación vinculada al abandono de personas.
Asimismo, Torres del Sel afirmó que su clienta niega ser responsable del hogar de barrio Nuevo Horizonte y sostiene que el único establecimiento que administra es uno ubicado en Cabaña Leiva. Según la versión de la defensa, ese lugar funciona con aportes de familiares de los residentes, donaciones particulares y asistencia del PAMI, además de contar con controles médicos periódicos.
El abogado también reconoció que su defendida registra antecedentes judiciales. Entre ellos mencionó una antigua causa por una presunta estafa y otra investigación iniciada en 2025, cuando fue imputada por una supuesta maniobra consistente en retener tarjetas bancarias y documentación de adultos mayores alojados en otros establecimientos que también funcionaban de manera irregular.
Con la audiencia de este miércoles comenzará a conocerse la reconstrucción que elaboró la Fiscalía sobre lo ocurrido en la vivienda de barrio Nuevo Horizonte y las responsabilidades penales que podrían derivarse de un caso que generó fuerte conmoción pública tras el incendio y el rescate de los adultos mayores.