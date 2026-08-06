Desde el Concejo, piden al municipio que detalle la situación de los asilos de ancianos en Santa Fe

Mirá también

Imputaron al cuidador del geriátrico clandestino por dejar encerrados a siete adultos mayores

El “geriátrico del horror” fue descubierto por un incendio en el inmueble. Foto: Archivo

Mirá también

"Los sedaban, les retenían las tarjetas y les comprábamos comida": el duro testimonio de un extrabajador del geriátrico

La ancianidad desprotegida, tema de agenda en Santa Fe. Foto: Archivo Mauricio Garín

Mirá también

"Polenta, hambre y amenazas": cómo era la vida dentro del geriátrico investigado por la Justicia

Mirá también

"Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias": Poletti defendió los controles municipales