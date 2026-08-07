El cuidador recuperó la libertad

La Fiscalía atribuyó el abandono de personas a la dueña del asilo clandestino de Santa Fe

En dos audiencias realizadas este viernes en los tribunales locales el MPA imputó a la mujer señalada como responsable del hogar de barrio Nuevo Horizonte y luego acordó la libertad bajo medidas alternativas para el hombre que trabajaba en el lugar el día del incendio ocurrido el 29 de julio.