Lesa humanidad

Laguna Paiva II: condenaron a los cuatro acusados por el abandono de niños durante la dictadura

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso penas de entre 9 y 18 años por los hechos juzgados. Las condenas fueron unificadas con penas anteriores en tres de los casos. El fallo consideró que el abandono de los menores formó parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus familias.