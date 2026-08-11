Juicio abreviado

Santa Fe: Una maniobra sospechosa, un arma entre los yuyos y una condena

Un hombre de 35 años fue condenado por la tenencia ilegítima de un revólver calibre .32 con siete cartuchos. La Policía había observado un intercambio entre dos hombres durante la madrugada en Villa del Parque y encontró el arma después de revisar el recorrido que habían realizado.