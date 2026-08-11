Prisión preventiva

Seguirá presa la principal imputada por el geriátrico del horror en Santa Fe

La mujer de 45 años continuará detenida mientras la Fiscalía y su defensa negocian un procedimiento abreviado. El fiscal Manuel Cecchini explicó que la medida cautelar se fundamentó, entre otros elementos, en la evidencia reunida durante la investigación y en el hecho de que la acusada permaneció algunos días prófuga antes de ser detenida.