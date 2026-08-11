Daño ambiental

Ingresó con su camioneta a un área protegida de San Juan y dejó huellas de hasta 25 centímetros

El episodio ocurrió en la Pampa de Leoncito, en Calingasta, donde el acceso vehicular está restringido. La camioneta quedó secuestrada y bajo custodia de Gendarmería mientras la Justicia investiga el hecho. Las autoridades advierten que la recuperación natural del terreno podría demandar décadas.