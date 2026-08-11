Un hombre ingresó con su camioneta a la Pampa de Leoncito, un área protegida de Calingasta, San Juan, y provocó daños sobre la superficie de la planicie al circular por un sector donde el acceso de vehículos está restringido.
Ingresó con su camioneta a un área protegida de San Juan y dejó huellas de hasta 25 centímetros
El episodio ocurrió en la Pampa de Leoncito, en Calingasta, donde el acceso vehicular está restringido. La camioneta quedó secuestrada y bajo custodia de Gendarmería mientras la Justicia investiga el hecho. Las autoridades advierten que la recuperación natural del terreno podría demandar décadas.
El episodio ocurrió durante el fin de semana y generó la intervención de las autoridades locales, que difundieron imágenes de las profundas huellas que quedaron marcadas sobre el terreno.
El conductor fue identificado como A. A., un médico de 46 años oriundo de Mendoza, según informó Infobae. La camioneta permanece secuestrada y bajo custodia de Gendarmería Nacional, mientras avanza una investigación judicial destinada a determinar las responsabilidades y las posibles sanciones.
Cómo fue el ingreso a la Pampa de Leoncito
De acuerdo con la reconstrucción difundida por las autoridades de Calingasta, el vehículo, una Toyota Hilux, avanzó varios metros sobre la planicie protegida. El recorrido dejó marcas que, según las primeras observaciones, alcanzan 25 centímetros de profundidad.
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, cuestionó el ingreso porque se trata de un sector con restricciones específicas para la circulación vehicular. En el acceso al lugar existen carteles que indican las actividades permitidas y prohibidas y también un código QR con información adicional para los visitantes.
El episodio se complicó cuando el conductor tuvo dificultades para salir de la planicie. Según explicó Carbajal, debió retroceder entre 200 y 300 metros, una maniobra que habría generado nuevas marcas sobre el terreno y ampliado el área afectada.
El operativo posterior para retirar el vehículo también dejó nuevas huellas. Las personas que participaron del rescate utilizaron una escalera plegable para motos, que terminó enterrada en la superficie. Además, una de las motos empleadas para la extracción circuló por la planicie.
La Municipalidad difundió fotografías y un video en los que pueden observarse tanto el recorrido de la camioneta como las marcas que quedaron sobre la superficie. Las imágenes permitieron dimensionar visualmente la profundidad y extensión del impacto.
La camioneta quedó posteriormente secuestrada y bajo custodia de Gendarmería Nacional. La investigación deberá establecer ahora las circunstancias del ingreso y las responsabilidades que correspondan.
El caso volvió a poner en discusión la fragilidad de determinados ambientes naturales de la provincia y el tiempo que pueden necesitar para recuperarse después de una intervención humana.
Advierten que la recuperación puede demandar décadas
La preocupación de las autoridades se relaciona no solo con el daño visible, sino también con las características particulares de la Pampa de Leoncito. Se trata de una planicie donde las huellas de vehículos pueden permanecer durante largos períodos debido a las condiciones naturales del terreno.
Carbajal sostuvo que las multas aplicadas en antecedentes recientes, que rondaron el millón de pesos, no guardan relación con el impacto que puede producir una intervención de este tipo. El intendente señaló que la recuperación natural del sector afectado podría demandar hasta un siglo, aunque aclaró que no es especialista en la materia.
Existe un antecedente reciente que permite dimensionar el problema. En noviembre de 2025, vehículos tipo UTV ingresaron a la misma zona y dejaron huellas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad.
En aquella oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación natural podía requerir entre 40 y 60 años.
En el episodio ocurrido este fin de semana, las marcas serían todavía más profundas. Por ese motivo, las autoridades consideran que el tiempo de recuperación podría ser mayor al estimado en el caso anterior.
El intendente también planteó la posibilidad de que el nuevo caso no quede limitado a una sanción administrativa y pueda avanzar en el ámbito de la Justicia Penal. Su objetivo, según manifestó, es que la situación se convierta en un antecedente que desaliente nuevos ingresos de vehículos a sectores protegidos.
A partir de este episodio, Carbajal anticipó además que trabajará junto al diputado departamental en un proyecto de ley destinado a reforzar la protección de distintos patrimonios naturales de la zona, entre ellos la Pampa del Leoncito, Morrillos y el Arroyo El Fiero.
El caso permanece bajo investigación y todavía deberán determinarse las responsabilidades y las sanciones que correspondan.
Mientras tanto, el episodio dejó una discusión abierta sobre los mecanismos de protección de las áreas naturales y sobre la necesidad de que las restricciones de acceso sean respetadas por quienes visitan estos espacios.
Para las autoridades locales, el principal desafío es evitar que un daño de pocos minutos genere consecuencias que el ambiente tarde décadas en revertir.