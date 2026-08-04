El domingo 2 de agosto se disputó en Pueblo Andino la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Mountain Bike (MTB), con el tradicional Rally Bike de Los 3 Pueblos como escenario de una nueva jornada del calendario provincial.
Más de 200 ciclistas participaron de la cuarta fecha del Provincial de MTB en Pueblo Andino
El tradicional Rally Bike de Los 3 Pueblos reunió a competidores de distintas localidades de Santa Fe y de provincias vecinas. La prueba otorgó puntos para la Copa Lotería de Santa Fe y recorrió senderos naturales y caminos rurales de la región .
La competencia fue válida por la *Copa Lotería de Santa Fe*, organizada por la Secretaría de Deportes de la Provincia, y reunió a más de 200 ciclistas provenientes de distintos puntos del territorio santafesino, además de representantes de Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.
Un recorrido exigente
La prueba principal contempló un recorrido de 70 kilómetros, de los cuales 14 transitaron por los senderos del tradicional Circuito Natural de Pueblo Andino. El trazado atravesó el Área Natural Protegida del río Carcarañá, un sector caracterizado por sus paisajes y por la complejidad técnica que presenta para los ciclistas.
Las lluvias registradas durante los días previos agregaron un grado extra de dificultad al circuito, con sectores de barro y terrenos más pesados que pusieron a prueba la resistencia y la destreza de los participantes.
También hubo recorrido promocional
Además de las categorías competitivas, la jornada incluyó una modalidad promocional de 33 kilómetros, destinada a quienes buscaban una experiencia recreativa o de menor exigencia. El recorrido permitió disfrutar de los paisajes de la ribera del río Carcarañá y convocó a ciclistas de distintos niveles.
Tres localidades unidas por el deporte
En las categorías competitivas, el circuito también atravesó los ejidos urbanos de Serodino, Salto Grande y Lucio V. López, localidades que formaron parte del recorrido del Rally Bike de Los 3 Pueblos.
La cuarta fecha del campeonato volvió a reunir a competidores de diferentes provincias y consolidó a Pueblo Andino como uno de los escenarios tradicionales del calendario santafesino de mountain bike.