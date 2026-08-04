Ciclismo

Más de 200 ciclistas participaron de la cuarta fecha del Provincial de MTB en Pueblo Andino

El tradicional Rally Bike de Los 3 Pueblos reunió a competidores de distintas localidades de Santa Fe y de provincias vecinas. La prueba otorgó puntos para la Copa Lotería de Santa Fe y recorrió senderos naturales y caminos rurales de la región .