Un joven de 24 años fue condenado este lunes a tres años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por el robo cometido en un comercio de Laguna Paiva. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Carraro durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Sala 2 de los Tribunales de Santa Fe.
Entró a un comercio por el techo, robó la recaudación y terminó condenado
El hecho ocurrió en Laguna Paiva y fue esclarecido a partir de las cámaras de seguridad del local. El condenado recibió una pena única de 3 años y 7 meses de prisión, luego de que se tuviera en cuenta una condena anterior.
La investigación se inició por un hecho ocurrido durante la madrugada del 1 de junio de 2026 en el local comercial Milenio, ubicado en la intersección de las calles Lisandro de la Torre -Ruta 2- y Mendoza, en esa localidad del departamento La Capital.
El ingreso por el techo
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Rosana Peresin, el autor ingresó al comercio luego de forzar una chapa del techo. Una vez dentro, se apoderó de la recaudación que se encontraba en la caja registradora y escapó.
El propietario descubrió el robo cuando llegó al local junto con una empleada. Encontró la caja registradora en el suelo y, al revisar el establecimiento, advirtió daños en un ventiluz que da hacia calle Mendoza y una chapa dañada en la parte superior del techo, en el sector de depósitos.
Al revisar las cámaras de videovigilancia, observó a un hombre vestido con un buzo gris y un pantalón negro con rayas blancas a los costados, cuya descripción permitió orientar la investigación. El comerciante estimó que la suma sustraída rondaba los 300 mil pesos.
A partir de las imágenes, el sospechoso pudo ser identificado como Ezequiel Rodrigo Benítez. Posteriormente fue aprehendido en su domicilio, donde se realizó una requisa y se secuestró vestimenta coincidente con la que se observaba en los registros fílmicos.
Entre las evidencias incorporadas al procedimiento abreviado también se encuentra el acta confeccionada por personal del Comando Radioeléctrico, que intervino luego de recibir un aviso del 911 a las 8.17 de aquel día.
La condena
La conducta fue encuadrada como robo calificado por escalamiento, en carácter de autor.
Durante la audiencia, Benítez y su defensor, el abogado público Javier Casco, manifestaron su conformidad con el hecho atribuido y con la solución acordada. La fiscalía había solicitado una pena de tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo, además de la declaración de reincidencia.
Para establecer la sanción se tuvo en cuenta que el condenado registra antecedentes penales. En particular, el Registro Nacional de Reincidencia informó una sentencia dictada el 15 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que le había impuesto seis meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta.
Esa pena tenía vencimiento previsto para el 15 de noviembre de 2026. Sin embargo, ante la nueva condena correspondió revocar la condicionalidad y unificar ambas sanciones mediante el método aritmético.
Finalmente, el juez Carraro dictó sentencia, declaró la reincidencia de Benítez y estableció una pena única de tres años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo.