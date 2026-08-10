Juicio abreviado

Entró a un comercio por el techo, robó la recaudación y terminó condenado

El hecho ocurrió en Laguna Paiva y fue esclarecido a partir de las cámaras de seguridad del local. El condenado recibió una pena única de 3 años y 7 meses de prisión, luego de que se tuviera en cuenta una condena anterior.