Tribunales

Prisión preventiva para dos hermanos acusados por un brutal asalto contra un adolescente en Santa Fe

Los imputados, un hombre de 25 años y una joven de 18, fueron privados de la libertad a pedido de la fiscal Agostina Aimi. La víctima sufrió golpes y un ataque con un ladrillo en la cabeza para robarle las zapatillas, por lo que requirió internación médica.