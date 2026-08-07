El juez Luis Octavio Silva dispuso la prisión preventiva para dos hermanos investigados por haber agredido de manera salvaje a un adolescente para robarle el calzado, en un hecho ocurrido en la zona suroeste de la capital provincial.
Prisión preventiva para dos hermanos acusados por un brutal asalto contra un adolescente en Santa Fe
Los imputados, un hombre de 25 años y una joven de 18, fueron privados de la libertad a pedido de la fiscal Agostina Aimi. La víctima sufrió golpes y un ataque con un ladrillo en la cabeza para robarle las zapatillas, por lo que requirió internación médica.
La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Agostina Aimi en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los imputados fueron identificados por sus iniciales: J.A.M., un hombre de 25 años, y K.D.M., su hermana de 18.
Ambos quedaron sindicados como coautores del delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.
Ataque grupal
El hecho delictivo ocurrió el martes de la semana pasada, alrededor de las 18, en las inmediaciones de las vías ferroviarias del suroeste santafesino.
Según la reconstrucción de la fiscalía, de la agresión participaron los dos hermanos investigados junto a otras cuatro personas que aún se encuentran prófugas.
"Se distribuyeron roles para robarle al adolescente: lo amenazaron de muerte, le dieron golpes de puño en distintas partes del cuerpo, lo atacaron con un ladrillo en la cabeza y le sustrajeron las zapatillas que llevaba puestas", detalló Aimi.
Como consecuencia de la brutal agresión, la víctima sufrió múltiples heridas y debió ser trasladada por sus allegados al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permaneció internada hasta las últimas horas.
La investigación
Momentos después de la agresión, la Policía aprehendió a los dos imputados en una vivienda ubicada en Pasaje Mitre al 2.900, a tan solo 200 metros del lugar del hecho.
Durante la audiencia, la fiscal Aimi argumentó la necesidad de la prisión preventiva sosteniendo que "era la única forma de mitigar los peligros procesales", criterio que fue respaldado por el juez Silva a pesar de la oposición de la defensa.
En la decisión pesó fundamentalmente el hecho de que aún existen otros cuatro coautores individualizados que se dieron a la fuga y continúan siendo buscados por las autoridades.