Conflicto judicial

Buscan identificar a los autores de las amenazas contra un médico, un abogado y un periodista

El abogado de un traumatólogo santafesino reclamó nuevas medidas para esclarecer una serie de mensajes intimidatorios recibidos por su cliente, integrantes de su familia y el propio letrado. En paralelo, existe otra denuncia presentada por un periodista de El Litoral, quien fue amenazado mientras cubría el caso. La investigación continúa con diligencias ordenadas por la Fiscalía y tareas técnicas a cargo de la PDI.