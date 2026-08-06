La joven Candela Arizaga se presentó este jueves por la tarde ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su declaración en la causa contra su pareja, el dirigente sindical y exdiputado Facundo Moyano.
"No hubo violencia, tuve un brote": Candela Arizaga amplió su declaración y desligó a Facundo Moyano
Candela Arizaga declaró ante la fiscalía de Buenos Aires que su comportamiento en la vía pública se debió a un brote psicológico, exculpando al exlegislador de violencia física. La joven aseguró que continuará la relación una vez que se levanten las medidas restrictivas judiciales.
En sus declaraciones tras la audiencia, Arizaga desmintió categóricamente cualquier episodio de agresión física, atribuyó las escenas registradas en la vía pública a una crisis de salud mental personal y afirmó que continuará la relación una vez que la Justicia levante las medidas restrictivas.
El testimonio en sede judicial y las declaraciones a la prensa
Poco antes de las 14 horas de este jueves, Candela Arizaga arribó a la sede fiscal ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín, en el barrio porteño de Belgrano, acompañada por su nuevo representante legal, Roberto Carlos Herrera. La citación tuvo como objetivo profundizar la testimonial tras los vertiginosos acontecimientos de los últimos días.
Al retirarse del edificio judicial, la joven tomó contacto con los medios de comunicación y dio precisiones sobre lo ocurrido: "Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien", sostuvo, enfatizando que el cuadro obedeció estrictamente a un desequilibrio psicológico personal.
Respecto a las imágenes viralizadas donde se la observaba corriendo por las calles de Belgrano, la joven aclaró que no intentaba escapar del exlegislador: "Si ven las cámaras, yo huía de todo el mundo. Si hay un policía corriéndome, yo misma me asusto", argumentó, tras remarcar que "el problema nunca fue con él" y que "no hubo violencia; si no, yo sería la primera en decirlo".
Cambio de defensa y situación procesal de Moyano
Respecto a su representación letrada, Arizaga explicó que la incorporación de Roberto Carlos Herrera se dio una vez que recuperó la calma y por intermedio de una allegada, descartando asperezas con el abogado Diego Storto, quien la asistió en las primeras horas posteriores al hecho.
Por su parte, Facundo Moyano recuperó la libertad durante la noche del pasado martes luego de prestar declaración ante la Unidad de Flagrancia Norte. A pesar de haber sido excarcelado, el dirigente permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Como medida preventiva, la fiscal subrogante Florencia Nocerez dispuso una restricción perimetral que impide a Moyano acercarse a menos de 300 metros de Arizaga, así como entablar cualquier tipo de contacto con ella por vías telefónicas o digitales mientras avance la investigación procesal.
La causa continúa bajo estricto trámite en la justicia contravencional y de faltas porteña. Si bien los dichos de Arizaga buscan desligar la figura de Moyano del plano penal, la fiscalía continuará recolectando pruebas periciales y analizando las actuaciones policiales correspondientes para determinar el curso definitivo de la imputación.