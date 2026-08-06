Investigación en curso

"No hubo violencia, tuve un brote": Candela Arizaga amplió su declaración y desligó a Facundo Moyano

Candela Arizaga declaró ante la fiscalía de Buenos Aires que su comportamiento en la vía pública se debió a un brote psicológico, exculpando al exlegislador de violencia física. La joven aseguró que continuará la relación una vez que se levanten las medidas restrictivas judiciales.