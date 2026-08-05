Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en el marco de la causa en la que está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por un contexto de violencia de género.
Qué dijo Facundo Moyano tras recuperar la libertad en la causa que lo investiga
El exdiputado seguirá imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras la Justicia le impuso una restricción de acercamiento y la prohibición de contacto.
Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado habló brevemente con la prensa y sostuvo: "Está todo aclarado".
La declaración
Moyano compareció ante el fiscal luego del allanamiento realizado durante la jornada en su vivienda del barrio porteño de Belgrano, procedimiento que fue ordenado tras la denuncia presentada por su pareja, Candela Arizaga.
Una vez concluida la audiencia, la Justicia dispuso su liberación. Sin embargo, continuará vinculado a la investigación y deberá cumplir una serie de restricciones, según confirmó su abogado defensor, Miguel Molina.
La causa se originó a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia. En ese marco, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un operativo en el domicilio del hijo del dirigente sindical Hugo Moyano y posteriormente lo trasladaron a la fiscalía, donde fue indagado por el auxiliar fiscal Julián Pistone.
Las restricciones impuestas
Durante la investigación también se llevaron adelante distintas medidas para reconstruir los hechos denunciados.
En el allanamiento realizado en el departamento ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400, la Policía de la Ciudad secuestró dos teléfonos celulares. De acuerdo con la información oficial, en el procedimiento no se hallaron drogas.
Aunque recuperó la libertad, Moyano continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género.
Además, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del hecho investigado.
El mensaje de la hermana de Candela Arizaga
En medio de la repercusión del caso, Victoria Arizaga, hermana de la influencer Candela Arizaga —quien negó haber sido víctima de violencia por parte del exdiputado—, compartió una historia en su cuenta personal de Instagram.
La publicación fue eliminada poco después y, hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre su contenido.