Facundo Moyano fue detenido este martes en el barrio porteño de Belgrano luego de protagonizar un episodio de conflicto en la calle. Según las primeras informaciones, el hecho habría comenzado con una discusión de pareja que derivó en la intervención de efectivos policiales.
Facundo Moyano fue detenido tras un conflicto de pareja: hallaron estupefacientes
El exdirigente fue interceptado durante un operativo policial en el barrio porteño de Belgrano. La Justicia investiga el episodio ocurrido en la vía pública y el procedimiento realizado.
Durante el procedimiento, los agentes habrían encontrado estupefacientes en poder de los involucrados, una situación que podría sumar nuevas complicaciones en la causa judicial que quedó bajo investigación.
Cómo ocurrió el episodio
El incidente se registró durante la mañana en una zona transitada del barrio de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades por una situación de tensión en la vía pública.
Cuando llegó el personal policial, uno de los involucrados fue identificado como Facundo Moyano, quien se encontraba acompañado por una mujer al momento del operativo.
La información inicial indicó que el conflicto habría surgido a partir de una discusión de pareja, aunque la situación tomó otra dimensión tras la requisa realizada por los efectivos.
El procedimiento policial
Según trascendió, durante la intervención se habrían encontrado sustancias prohibidas, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad ni el tipo de elementos secuestrados.
La causa permanece bajo secreto de sumario mientras avanzan las diligencias correspondientes y se aguarda un informe oficial que detalle la situación procesal del exdirigente.
La noticia fue dada a conocer inicialmente por el periodista Gabriel Iezzi en el programa radial Alguien Tiene que Decirlo, conducido por Eduardo Feinmann, y luego difundida por otros medios.
La repercusión del caso
Desde el entorno de la familia Moyano no se emitieron hasta el momento declaraciones públicas sobre el episodio. En las próximas horas se espera que las autoridades judiciales puedan brindar mayores precisiones sobre la causa.
El hecho generó repercusión debido a la exposición pública de Facundo Moyano, quien estuvo vinculado durante años al ámbito sindical y político.
Quién es Facundo Moyano
Facundo Moyano es hijo de Hugo Moyano, histórico dirigente del gremio de Camioneros. A lo largo de su trayectoria tuvo participación en la actividad sindical y ocupó cargos legislativos.
El episodio ocurrido en Belgrano suma un nuevo capítulo a su vida pública, mientras la Justicia deberá determinar las circunstancias del procedimiento y las responsabilidades correspondientes.