Santa Fe

Crisis en un hogar de Niñas y Adolescentes motivó intervención policial y bomberos en barrio Sur

Un grupo de adolescentes alojadas en una institución dependiente del Ministerio de Desarrollo Social se atrincheró en el edificio, arrojó objetos contra policías, amenazó con incendiar el lugar y una de las jóvenes manifestó intenciones de autolesionarse. El operativo requirió la intervención de fuerzas especiales, Bomberos Zapadores y personal sanitario.