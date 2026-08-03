Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas luego de que un Ford Fiesta rojo chocara contra un camión bitren en el kilómetro 722 de la ruta nacional 14, cerca de Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes.
Fuerte choque en la Ruta 14 dejó dos muertos y dos heridos en Corrientes
Las víctimas viajaban en un auto particular hacia un encuentro internacional de motociclistas en Misiones cuando el vehículo impactó contra un transporte de carga. La Justicia investiga las causas del siniestro.
El siniestro ocurrió el sábado al mediodía, bajo una intensa lluvia, a unos 35 kilómetros al norte de Santo Tomé, en las inmediaciones del destacamento policial Desiderio Sosa.
Los cuatro ocupantes del automóvil, todos oriundos de la localidad correntina de La Cruz, viajaban hacia Apóstoles, Misiones, para asistir a un encuentro internacional de motociclistas cuando se produjo el impacto.
Las víctimas
Las víctimas fatales fueron identificadas como Héctor Fabián Pintos, de 41 años, conductor del vehículo, y Joel Sebastián Escalante, de 17 años.
Pintos trabajaba como sereno en un complejo de pádel de La Cruz, estaba casado con una docente y era padre de uno de los jóvenes que sobrevivieron al accidente.
Los bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas para retirar los cuerpos del interior del automóvil, que quedó completamente destruido a un costado de un pequeño arroyo.
Los heridos son Julio Salvador Piedrabuena, de 22 años, quien permanece internado en estado gravísimo en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, y Renzo Sebastián Pintos, de 18 años, hijo del conductor fallecido. Según informaron los médicos, este último evoluciona favorablemente y permanece fuera de peligro.
El conductor del camión fue detenido
El otro vehículo involucrado era un camión bitren integrado por un tractor Volkswagen 25420 con batea y semirremolque, que transportaba arena y regresaba desde Ituzaingó.
Su conductor, Omar Agustín Rojas, de 24 años, se retiró del lugar tras el accidente. Horas más tarde fue localizado en un corralón de materiales para la construcción de Santo Tomé, donde trabajaba, y fue entregado a la Policía por su propio padre.
Por disposición del fiscal Facundo Cabral, el joven quedó detenido mientras avanza la investigación.
Las hipótesis
La Policía Científica de Corrientes intenta establecer cómo ocurrió el siniestro.
Entre las principales hipótesis se encuentra un posible desprendimiento del acoplado del bitren debido a la rotura de la lanza. Otra línea de investigación sostiene que el automóvil podría haber perdido el control al patinar sobre el agua acumulada en la calzada y terminar impactando contra la parte trasera del transporte de carga.
Además, uno de los investigadores señaló que resulta difícil sostener que el conductor del camión no haya advertido el fuerte impacto.