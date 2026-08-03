Accidente vial

Panamericana: un peatón fue atropellado y el accidente provocó un fuerte colapso de tránsito

El siniestro ocurrió durante la mañana sobre el Acceso Norte, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Tres carriles permanecieron obstruidos mientras trabajaban los equipos de emergencia y se registraron importantes demoras para miles de automovilistas.