La circulación en la autopista Panamericana volvió a verse afectada este lunes por un grave incidente vial. Un peatón fue atropellado en el Acceso Norte y el operativo desplegado para asistir a la víctima obligó a restringir gran parte de la calzada, generando un importante congestionamiento en uno de los principales corredores de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.
Panamericana: un peatón fue atropellado y el accidente provocó un fuerte colapso de tránsito
El siniestro ocurrió durante la mañana sobre el Acceso Norte, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Tres carriles permanecieron obstruidos mientras trabajaban los equipos de emergencia y se registraron importantes demoras para miles de automovilistas.
El hecho provocó largas filas de vehículos y demoras que se extendieron durante varias horas, mientras personal policial, servicios médicos y equipos de seguridad vial trabajaban en el lugar.
Cómo ocurrió el accidente y cuál fue el impacto en el tránsito
El episodio se registró durante las primeras horas de la mañana sobre la autopista Panamericana, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Por causas que son materia de investigación, una persona fue embestida mientras se encontraba sobre la traza de la autopista.
Tras el llamado de alerta, al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Autopistas del Sol y ambulancias del sistema de emergencias para asistir a la víctima y asegurar el área del siniestro. Como consecuencia del operativo, tres carriles quedaron obstruidos, reduciendo significativamente la capacidad de circulación de la autopista.
La restricción generó rápidamente una extensa congestión vehicular. Miles de conductores que se dirigían hacia la Ciudad de Buenos Aires quedaron atrapados en largas filas, con demoras que comenzaron varios kilómetros antes del lugar del accidente.
Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y, cuando fuera posible, utilizar caminos alternativos para evitar el sector afectado. A medida que avanzaron las tareas de asistencia y las pericias correspondientes, el tránsito comenzó a liberarse de manera gradual, aunque la normalización total demandó varias horas.
Si bien inicialmente no se difundieron detalles oficiales sobre la identidad de la persona atropellada ni sobre su estado de salud, el hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el impacto y establecer cómo la víctima llegó a encontrarse sobre la autopista, un espacio donde la circulación peatonal está prohibida salvo situaciones excepcionales.
Qué hacer ante un incidente en una autopista
Los especialistas en seguridad vial señalan que un accidente en una autopista no solo afecta a quienes participan directamente del siniestro, sino que tiene un efecto inmediato sobre miles de conductores.
Cuando un carril queda inutilizado por un operativo de emergencia, la capacidad de circulación disminuye considerablemente. Si la reducción alcanza dos o tres carriles, como ocurrió en esta oportunidad, la velocidad promedio cae de forma abrupta y el tránsito puede permanecer congestionado durante varias horas, incluso después de que el incidente haya sido resuelto.
Además de la asistencia médica, en estos casos intervienen policías, peritos judiciales y personal de la concesionaria vial. Cada uno cumple funciones específicas: preservar la escena, asistir a las personas involucradas, ordenar la circulación y determinar las causas del accidente.
Las autoridades recuerdan que, frente a un siniestro, los automovilistas deben reducir la velocidad con anticipación, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y evitar maniobras bruscas o cambios repentinos de carril.
También recomiendan no detenerse para observar el operativo, ya que esa conducta suele generar el denominado "efecto mirón", uno de los factores que incrementa las demoras e incluso puede ocasionar nuevos accidentes.