Un patrullero de la Policía Bonaerense volcó este lunes por la tarde mientras participaba de una persecución en la ciudad de La Plata. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y terminó con dos efectivos heridos, la detención de tres sospechosos y el secuestro de una camioneta y dos motos con pedido de secuestro por robo.
Dos policías heridos tras el vuelco de un patrullero durante una persecución en La Plata
El móvil policial perdió el control mientras perseguía una camioneta con dos motos robadas. El operativo terminó con tres detenidos y los efectivos quedaron fuera de peligro.
El episodio ocurrió minutos después de las 17 en la intersección de las calles 160 y 78, en la localidad de Los Hornos, a pocas cuadras de la megatoma. Por causas que aún se investigan, el conductor del móvil perdió el control y el vehículo terminó volcado sobre la calzada.
Dos policías heridos
Como consecuencia del impacto, dos integrantes del Comando de Patrullas sufrieron distintos golpes. Una de las agentes fue trasladada al Sanatorio Argentino para una mejor atención médica, aunque ambos efectivos se encontraban fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.
Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran el momento posterior al vuelco y cómo el patrullero quedó volcado junto a una zanja.
Cómo fue la persecución
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el móvil policial perseguía a los ocupantes de una camioneta que transportaba dos motocicletas con pedido de secuestro por robo.
El operativo finalizó con la detención de tres personas y el secuestro tanto de la camioneta como de las dos motos que eran trasladadas.
La principal hipótesis
Los investigadores sospechan que los vehículos robados tenían como destino la megatoma de Los Hornos, donde presuntamente iban a ser desarmados para comercializar sus motopartes.
Mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó el vuelco del patrullero durante la persecución, el hecho generó un importante despliegue policial y complicó el tránsito en el sector durante varios minutos.
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