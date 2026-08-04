Violencia de género

Investigan un femicidio en Rosario: una mujer fue asesinada de una puñalada en el cuello

La víctima tenía 31 años y fue encontrada sin vida en su departamento de barrio Luis Agote. El principal sospechoso es su pareja, quien fue detenido horas después. La Justicia investiga el caso como un femicidio.