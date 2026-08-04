Una mujer de 31 años fue asesinada durante la madrugada de este martes 4 de agosto en el macrocentro de Rosario. El femicidio ocurrió en un departamento ubicado en inmediaciones de Crespo al 500, a menos de 500 metros de la estación de ómnibus, en barrio Luis Agote.
Investigan un femicidio en Rosario: una mujer fue asesinada de una puñalada en el cuello
La víctima tenía 31 años y fue encontrada sin vida en su departamento de barrio Luis Agote. El principal sospechoso es su pareja, quien fue detenido horas después. La Justicia investiga el caso como un femicidio.
Personal policial fue hasta el lugar luego de recibir varios llamados al 911 indicando que se había escuchado una discusión en un domicilio. Cuando llegaron, los uniformados encontraron a la mujer con una herida de arma blanca en el cuello, y algo de desorden en el departamento. Fue identificada como Débora Giuliana B.
En base a distintos testimonios, los policías comenzaron a buscar a la pareja de la mujer, Axel Alejandro M., de 23 años.
En base al seguimiento de distintas cámaras de videovigilancia, el presunto autor del femicidio fue aprehendido en una estación de servicios ubicada en Sarmiento y avenida Pellegrini por la Brigada de Femicidio de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones.
La investigación del femicidio quedó a cargo de la fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.
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