Candela Arizaga, una influencer y modelo rosarina de 23 años, volvió a quedar en el centro de la escena luego del operativo policial que derivó en la detención de Facundo Moyano. La joven recibió asistencia médica y su testimonio forma parte de la investigación que lleva adelante la Justicia.
Quién es Candela Arizaga: la influencer rosarina vinculada a la investigación de Facundo Moyano
La joven santafesina recibió asistencia médica tras un operativo policial y quedó en el foco de una investigación judicial. Su nombre ya había trascendido por su relación con L-Gante y ahora vuelve a ocupar la agenda pública.
De Rosario a las redes sociales
Oriunda de Rosario, Candela Arizaga construyó una importante presencia en redes sociales como creadora de contenido y modelo. Su nombre comenzó a ganar notoriedad fuera del ámbito digital en 2024, cuando mantuvo una relación con el cantante L-Gante.
La exposición mediática también la vinculó posteriormente con el futbolista Enzo Fernández, aunque esa versión nunca fue confirmada.
La relación con Facundo Moyano
A comienzos de este año comenzaron a difundirse imágenes de Arizaga junto al exdiputado Facundo Moyano. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el vínculo, distintas publicaciones los mostraron compartiendo salidas y encuentros.
En las últimas horas, ambos volvieron a ser noticia tras un procedimiento policial que derivó en una causa judicial que investiga presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.
Qué se sabe de la investigación
Según la información conocida hasta el momento, la joven fue asistida por personal policial y del SAME tras un llamado de emergencia. Posteriormente fue trasladada al Hospital Pirovano.
Las primeras versiones señalaron que Arizaga habría acusado a Moyano de haberla agredido. Sin embargo, luego trascendió que, durante su declaración, no habría ratificado un episodio de violencia. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido.
También se conoció que la joven habría manifestado al personal médico haber consumido estupefacientes durante los días previos al episodio, un dato que quedó incorporado al expediente y que será evaluado dentro de la investigación.
Arizaga declaró ante la Policía y un video muestra cómo salió del departamento
Candela Arizaga, la joven de 23 años que permanece en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio que derivó en la detención de Facundo Moyano, declaró ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y negó haber sido agredida por el exdiputado.
Según su testimonio, Moyano "no le hizo nada" y lo ocurrido se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes. No obstante, el fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, mantiene abierta la investigación y ordenó la detención del exfuncionario por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Como parte de las medidas de prueba, la Fiscalía analiza las cámaras de seguridad, toma declaraciones a testigos y continúa con la entrevista a la joven para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.
En las últimas horas también se conoció un video registrado por cámaras de seguridad en el que se observa a Arizaga salir del departamento momentos antes de la intervención policial. Las imágenes forman parte del material que será incorporado a la investigación para reconstruir la secuencia del episodio.