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Quién es Candela Arizaga: la influencer rosarina vinculada a la investigación de Facundo Moyano

La joven santafesina recibió asistencia médica tras un operativo policial y quedó en el foco de una investigación judicial. Su nombre ya había trascendido por su relación con L-Gante y ahora vuelve a ocupar la agenda pública.