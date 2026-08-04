A casi tres años de la muerte de Silvina Luna, comenzaron a conocerse nuevos detalles de la producción audiovisual que reconstruirá su historia, su trayectoria en los medios y el camino que atravesó en busca de justicia.
Silvina Luna tendrá su propia docuserie: quién fue elegida para interpretarla
La producción repasará la trayectoria de la modelo rosarina y su lucha judicial, con Sabrina Cortez como la figura seleccionada para ponerse en su lugar dentro del proyecto audiovisual. Los detalles.
La elegida para interpretar a la modelo rosarina en las escenas de recreación será Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano 2023. La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, donde explicó que la joven formará parte de las dramatizaciones incluidas en el proyecto.
Testimonios y recreaciones
Según trascendió, la docuserie no será una ficción tradicional, sino un formato que combinará entrevistas con reconstrucciones de distintos momentos de la vida de Silvina Luna.
“Va a haber mucha gente que va a grabar testimonios y, entre testimonio y testimonio, habrá situaciones que van a ilustrar esos relatos, como dramatizaciones”, explicó Ochoa al referirse al formato de la producción.
El panelista también señaló que la elección de Sabrina Cortez estuvo vinculada a sus rasgos físicos y a la posibilidad de representar a la modelo en determinadas escenas. “Los ojos son muy similares. No sé si va a haber una toma de frente 100% de ella, pero es quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental”, indicó.
Historia marcada por la búsqueda de justicia
La producción buscará recorrer distintos momentos de la vida de Silvina Luna, desde sus primeros pasos en los medios hasta los últimos años atravesados por complicaciones de salud luego de intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki.
El proyecto también abordará la lucha de la actriz y modelo para esclarecer lo ocurrido y las consecuencias que esas intervenciones tuvieron en su salud.
Si bien todavía no se conocen todos los detalles de la fecha de estreno, Ochoa indicó que la producción podría estar terminada y que la incorporación de Sabrina Cortez sería una de las últimas definiciones antes de su lanzamiento.
La investigación judicial sumó una nueva fecha clave
En paralelo, la causa por la muerte de Silvina Luna continúa con avances judiciales. La junta médica que debía realizarse en el Cuerpo Médico Forense fue postergada y quedó programada para el martes 1 de septiembre a las 10.
Del encuentro participarán peritos oficiales y especialistas designados por las partes, quienes deberán responder un cuestionario de 11 puntos relacionados con el tratamiento médico que recibió la modelo.
Qué analizarán los especialistas
La pericia buscará determinar distintos aspectos vinculados a la atención médica posterior a las intervenciones realizadas por Aníbal Lotocki, entre ellos si existían tratamientos que pudieran haber evitado el cuadro de hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal de Luna.
Además, los expertos deberán evaluar si los controles posteriores permitían detectar señales de alerta, si existían procedimientos para tratar las consecuencias del uso de polimetilmetacrilato (PMMA) y si Lotocki contaba con la habilitación correspondiente para realizar esas prácticas.
El informe de la junta médica será una pieza central para la investigación, ya que aportará elementos técnicos que podrían definir los próximos pasos de la causa judicial.