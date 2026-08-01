¿Amor en el verano europeo?

La sugerente frase de Sabrina Cortez que alimenta los rumores de romance con Gastón Edul

Los caminos de la influencer y el reconocido periodista deportivo volvieron a cruzarse en España. Una serie de publicaciones en redes sociales encendió las alarmas de sus seguidores y reavivó una historia que habría comenzado el año pasado.