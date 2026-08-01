Las redes sociales suelen ser el escenario donde los secretos mejor guardados de la farándula comienzan a desmoronarse. En las últimas horas, los rumores que vinculan sentimentalmente a la influencer Sabrina Cortez con el periodista deportivo Gastón Edul cobraron una fuerza inusitada. Instalados en el verano europeo, una serie de sugestivos posteos encendió las alarmas de sus seguidores, abriendo el juego a las especulaciones sobre un romance que parece consolidarse lejos de los flashes locales.
La sugerente frase de Sabrina Cortez que alimenta los rumores de romance con Gastón Edul
Los caminos de la influencer y el reconocido periodista deportivo volvieron a cruzarse en España. Una serie de publicaciones en redes sociales encendió las alarmas de sus seguidores y reavivó una historia que habría comenzado el año pasado.
El epicentro de la atención se concentró en el perfil de la ex Gran Hermano, quien compartió una postal desde las playas de Ibiza. Con el mar de fondo y un mate en mano, Cortez acompañó la imagen con una frase que no tardó en volverse viral: "La ubicación la dejo a tu criterio". La elección de las palabras, lejos de ser azarosa, fue interpretada de inmediato como un guiño directo a las versiones que la ubican compartiendo días de descanso junto al cronista de la Selección Argentina.
De las playas de Mallorca al misterio de Ibiza
El runrún sobre esta pareja no es nuevo, pero los movimientos geográficos de ambos en las Islas Baleares aportaron el combustible necesario para reactivar la teoría del romance. Mientras Sabrina se mostró en Ibiza, Gastón Edul hizo lo propio desde la vecina isla de Mallorca, compartiendo postales rodeado de amigos y familiares, e incluso utilizando la palabra "familia" en sus historias de Instagram.
La cercanía física entre ambos destinos españoles se convirtió en el principal argumento de quienes siguen de cerca sus pasos en las plataformas digitales, intentando descifrar si las vacaciones coincidieron por mera casualidad o si forman parte de un itinerario compartido.
De acuerdo con las versiones periodísticas que circularon en el ambiente del espectáculo, el vínculo habría tenido un primer acercamiento durante el 2025, aunque en aquel momento la relación no logró prosperar más allá de una etapa inicial. Sin embargo, el panorama actual parecería ser muy distinto. Trascendió que este viaje a Europa habría nacido de una invitación formal del propio periodista, propuesta que la influencer no dudó en aceptar para dar una segunda oportunidad al contacto.
El silencio que dice más que mil palabras
Fiel al estilo de los tiempos que corren en el universo digital, ninguno de los dos protagonistas optó por la confirmación oficial ni por la desmentida rotunda. El misterio y las señales indirectas siguen siendo la moneda de cambio en una historia que promete sumar nuevos capítulos a medida que avancen los días en el Viejo Continente.
Por ahora, entre mates frente al Mediterráneo y postales familiares en Mallorca, la intriga queda flotando en el aire y la confirmación, al igual que la ubicación de Sabrina, permanece a criterio de quien decida observar.