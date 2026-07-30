Luego de meses en los que su vida privada fue motivo de especulaciones, el periodista deportivo Gastón Edul volvió a convertirse en noticia, esta vez por cuestiones del corazón. En las últimas horas trascendió que mantiene una relación con una exparticipante de Gran Hermano y que ambos se encuentran de viaje por Europa.
Vinculan a Sabrina Cortez con un periodista deportivo que sigue de cerca a la Selección Argentina: quién es
La ex jugadora de Gran Hermano disfruta de unos días en Ibiza y parece que coincidió con un periodista de gran protagonismo en el Mundial 2026. Si bien no hubo confirmaciones, los rumores vuelan.
La información fue revelada en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa aseguró que el vínculo entre ambos comenzó hace un tiempo, aunque en las últimas semanas habría dado un paso importante. Según indicó, "esta vez es en serio" y la pareja decidió compartir unos días de descanso en Ibiza.
La mujer señalada como la nueva pareja del cronista es Sabrina Cortez. De acuerdo con las versiones difundidas en televisión, ambos venían conociéndose de manera reservada y optaron por mantener el vínculo alejado de la exposición mediática.
Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la relación ni realizó declaraciones sobre las versiones que circularon en los medios y las redes sociales.
Un periodista acostumbrado a la exposición
Edul se consolidó como uno de los periodistas deportivos con mayor presencia en redes sociales gracias a su cobertura de la selección argentina y a su trabajo en distintos medios. Su popularidad también creció a partir de su participación en programas de streaming y por su cercanía con los futbolistas del seleccionado nacional.
En varias oportunidades, el periodista había sido vinculado sentimentalmente con distintas figuras del espectáculo, aunque nunca confirmó esos rumores. Esta nueva versión, sin embargo, tomó fuerza luego de que trascendiera el supuesto viaje que comparte con la ex participante del reality.
Durante el último tiempo, Gastón Edul fue protagonista de reiteradas versiones que lo relacionaban con la periodista y conductora Nati Jota. La química entre ambos en programas de streaming, los intercambios en redes sociales y las bromas al aire alimentaron las especulaciones de los seguidores, que incluso impulsaron la idea de una posible pareja.
Sin embargo, tanto Edul como Nati Jota se encargaron en distintas oportunidades de desmentir esos rumores. Ambos aclararon que mantienen una buena relación de amistad y que el vínculo nunca trascendió ese plano.
Precisamente por esos antecedentes, la nueva versión sobre el supuesto romance con Cortez generó una fuerte repercusión entre quienes durante meses imaginaron una historia de amor entre los dos periodistas.
Sin confirmación oficial
Pese a la repercusión que generó la noticia, la información continúa siendo una versión periodística. Ni Edul ni Cortez realizaron publicaciones conjuntas ni respondieron a las consultas de la prensa sobre el presunto romance.
Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de comentarios de seguidores que celebraron la posible pareja y recordaron otras ocasiones en las que el periodista fue protagonista de rumores sentimentales. Por ahora, habrá que esperar una confirmación oficial para saber si la historia es, efectivamente, el comienzo de una nueva relación.