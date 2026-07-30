La Joaqui habló por primera vez sobre su separación de Luck Ra y expuso el dolor que atraviesa luego del final de la relación. La cantante reconoció que continúa profundamente enamorada del músico cordobés, aunque sostuvo que ambos comenzaron a transitar caminos diferentes.
La Joaqui rompió el silencio tras separarse de Luck Ra: “Sigue siendo el amor de mi vida”
La cantante se refirió por primera vez al final de su relación con el artista cordobés. Destacó el vínculo que construyeron durante dos años y pidió que cesen los ataques contra otras personas involucradas en los rumores.
Durante una entrevista en Luzu TV, la artista explicó que el vínculo llegó a su fin porque sus maneras de expresar y recibir amor dejaron de coincidir. También señaló que aceptar la decisión del otro forma parte de comprender que las relaciones no pueden sostenerse únicamente desde el deseo de una de las partes.
“Nunca había vivido un amor así”, admitió al recordar los dos años compartidos con el intérprete de “La morocha”. La Joaqui aseguró que Luck Ra continúa siendo “el amor de su vida” y remarcó que desea verlo feliz, incluso cuando esa felicidad ya no la tenga como protagonista.
La cantante negó de manera terminante que la ruptura haya sido provocada por una infidelidad o por la aparición de una tercera persona. Según explicó, la pareja mantuvo una relación sana, sin celos ni conflictos de esa naturaleza, pero no logró sostener un proyecto común ante las diferencias que surgieron en el camino.
También destacó la forma en que Luck Ra se comportó durante la relación y lo definió como el mejor novio que tuvo. Entre lágrimas, contó que imaginaba un futuro juntos y que incluso deseaba casarse, pero reconoció que sus tiempos y expectativas no coincidieron. “No nos dio el timing”, resumió.
Frente a las versiones que vincularon al cordobés con Tuli Acosta, La Joaqui pidió que se detenga el hostigamiento en las redes sociales. La artista sostuvo que no corresponde responsabilizar ni atacar a otra mujer por el final de una pareja y reiteró que Luck Ra sigue siendo la misma persona de la que se enamoró, aunque haya decidido continuar su vida sin ella.