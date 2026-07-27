Aunque ninguno de los dos artistas confirmó la ruptura, distintos mensajes en redes sociales y la falta de apariciones públicas juntos reavivaron las especulaciones sobre el futuro de la pareja.
Qué pasó entre La Joaqui y Luck Ra: las señales que alimentan las versiones de separación
Ninguno de los dos confirmó el fin del vínculo, pero la falta de apariciones juntos y una serie de publicaciones en redes sociales reforzaron las especulaciones entre sus seguidores.
El rumor que sacudió a las redes
Los rumores sobre una posible separación entre La Joaqui y Luck Ra comenzaron a cobrar fuerza el viernes pasado, luego de que el panelista Pepe Ochoa asegurara que la pareja estaría atravesando una crisis definitiva.
"Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender", sostuvo el periodista al referirse al supuesto distanciamiento entre ambos.
Además, señaló que desde hace aproximadamente un mes dejaron de interactuar públicamente: no hubo comentarios en redes sociales, fotos compartidas ni publicaciones que los mostraran juntos.
Los mensajes que despertaron sospechas
Tras conocerse la versión, muchos usuarios comenzaron a revisar las redes sociales de ambos artistas y encontraron publicaciones que interpretaron como posibles indirectas.
Hace un mes, Luck Ra compartió un video en el que expresaba que "mientras se tenga a él, todo va a estar bien". Días después, publicó otro contenido en TikTok con una frase que llamó la atención: "Saber el camino de una casa que no va a volver a pisar", un mensaje que muchos relacionaron con una ruptura sentimental.
Por su parte, La Joaqui también difundió un video con un mensaje sobre el desamor: "Soy como soy porque siempre que me busquen con amor, me van a encontrar".
Según trascendió, la cantante se encuentra de vacaciones junto a sus hijas en un destino costero, sin la compañía del cuartetero.
La versión sobre la crisis de la pareja
Pepe Ochoa también aseguró que el supuesto distanciamiento habría impactado en el entorno de ambos.
"Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció", afirmó.
El panelista agregó que no sería la primera crisis que atraviesan. "Hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio", explicó.
Finalmente, sostuvo que ambos habrían decidido mantener silencio por el momento. "Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema", concluyó.
Hasta el momento, ni La Joaqui ni Luck Ra realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre una posible separación.