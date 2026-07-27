Mauro Icardi comunicó desde Italia una nueva resolución judicial vinculada al proceso de divorcio con Wanda Nara. El futbolista compartió en sus redes sociales los detalles del fallo y aseguró que la Justicia italiana rechazó los reclamos económicos presentados por su expareja.
Golpe judicial para Wanda Nara: la Justicia italiana rechazó su reclamo contra Mauro Icardi
El expediente incluyó pedidos económicos de hasta 250.000 euros mensuales para la empresaria y otros montos destinados a sus hijas, que finalmente fueron rechazados por el tribunal italiano.
La abogada Lara Piro también difundió el documento emitido por la Corte de Apelación de Milán, que forma parte del expediente que mantienen ambos desde el inicio de la separación.
El fallo que celebró el futbolista
A través de sus historias de Instagram, Icardi expresó su satisfacción por la decisión judicial y detalló los montos que, según explicó, habían sido solicitados durante el proceso de divorcio.
El delantero señaló que Wanda Nara había reclamado una suma de 250.000 euros mensuales para ella, 65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas y 100.000 euros mensuales en concepto de compensación por divorcio.
Según el relato del futbolista, la Justicia italiana rechazó esos pedidos. “La decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible”, escribió Icardi al comunicar la resolución.
Además, indicó que todavía resta el último paso para obtener la sentencia definitiva de divorcio.
Los reclamos económicos
El expediente judicial incluyó pedidos vinculados a la manutención de las hijas, una compensación económica y la organización del cuidado de las menores.
La presentación de Nara también contemplaba una custodia compartida, aunque con residencia principal junto a ella, además del pago del 50% de los gastos extraordinarios relacionados con sus hijas.
Según la documentación judicial, la empresaria argumentó que durante la relación con Icardi dejó en pausa parte de su actividad profesional para acompañar la carrera deportiva del futbolista y dedicarse al cuidado familiar.
También sostuvo su versión sobre la separación y cuestionó algunos aspectos planteados por Icardi durante el conflicto.
Un nuevo capítulo en la disputa
El proceso de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi estuvo acompañado por distintos cruces públicos y presentaciones judiciales en medio de una separación con fuerte exposición mediática.
De acuerdo con lo informado por Icardi, el 1 de junio de 2026 una jueza italiana ya había rechazado los reclamos económicos presentados por Nara. Luego, la parte demandante apeló esa decisión.
Este lunes 27 de julio, siempre según la versión difundida por el futbolista, el tribunal italiano declaró inadmisible esa apelación, dejando pendiente únicamente la instancia final para cerrar formalmente el divorcio.
La resolución suma un nuevo episodio a una disputa que involucra aspectos económicos, familiares y legales, mientras ambos continúan definiendo los últimos pasos del proceso.