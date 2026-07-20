Wanda Nara denunció este domingo que delincuentes ingresaron a su casa de campo en Italia mientras ella se encontraba en Estados Unidos asistiendo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Robaron la casa de Wanda Nara en Italia mientras asistía a la final del Mundial 2026
La empresaria aseguró que sus hijos se encuentran en buen estado tras el episodio, aunque delincuentes se llevaron documentación familiar y tanto ella como Maxi López regresarán de urgencia para realizar los trámites correspondientes.
La empresaria y conductora dio a conocer la noticia a través de sus historias de Instagram una vez finalizado el encuentro, donde explicó que el robo ocurrió mientras cumplía compromisos laborales durante el evento.
"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió en sus redes sociales.
Sus hijos estaban dentro
Según relató Wanda Nara, sus hijos permanecían en la propiedad bajo el cuidado de su madre, Nora Colosimo, quien fue la primera en advertir el ingreso de los delincuentes y la alertó sobre lo ocurrido.
La empresaria aseguró que los menores se encuentran en buen estado de salud, aunque atravesaron un momento de gran tensión por el episodio.
Tras el llamado, Nara abandonó el evento en el que participaba, mientras efectivos policiales acudieron a la vivienda y permanecieron allí para resguardar a la familia.
Se llevaron documentación
Entre los elementos sustraídos, Wanda informó que los ladrones robaron documentos pertenecientes a la familia.
Por ese motivo, tanto ella como su expareja Maxi López comenzaron a gestionar un regreso inmediato a Italia para realizar los trámites correspondientes.
"Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.
Maxi López viajará a Italia
A través de sus redes sociales, Maxi López también confirmó el episodio y señaló que los tres delincuentes ingresaron a la vivienda mientras sus hijos estaban dentro.
"Los nenes están todos bien gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos", escribió el exfutbolista. Además, agradeció la rápida intervención de los Carabinieri italianos y los mensajes de apoyo recibidos tras conocerse la noticia.
La propiedad afectada se encuentra en Galliate, una localidad de la región italiana de Piamonte, ubicada a unos 40 kilómetros de Milán.
Días antes del robo, Wanda había compartido imágenes de la casa en sus redes sociales, donde se veía a sus hijos disfrutando de la pileta, el jardín y distintos momentos en familia junto a Nora Colosimo. Fue desde esa misma vivienda que la empresaria viajó sola a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial, dejando a los menores al cuidado de su madre.