El conflictivo divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y alarmante capítulo que trasciende lo mediático para instalarse de lleno en el terreno judicial.
Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por la salud de su hija: “Jamás la llevó al médico”
La empresaria reveló detalles de la grave lesión que sufrió la menor mientras estaba al cuidado del futbolista. Además, acusó al delantero del Galatasaray de no pagar la cuota alimentaria.
En esta oportunidad, la empresaria rompió el silencio en una comunicación con el periodista Juan Etchegoyen, donde lanzó durísimas acusaciones contra el futbolista del Galatasaray, centradas en la salud y el cuidado de una de sus hijas en común.
El detonante del enojo de Wanda fue el estado en el que el delantero le devolvió a la mayor de las niñas tras pasar unos días con él. "Me la devolvió con un esguince en el dedo", reveló indignada la conductora, detallando que la menor llegó a su casa en pantuflas.
Según explicó, la lesión se produjo hace diez días mientras la niña jugaba al fútbol en un saltarín y fue diagnosticada como un esguince de segundo o tercer grado, al límite de la fractura. “Jamás la llevó al médico”, sentenció Nara, quien debió pasar toda la tarde en una guardia médica para que asistieran a la pequeña.
Intervención judicial
La gravedad del asunto escaló rápidamente a las autoridades encargadas de supervisar el bienestar de las menores. De acuerdo con el relato de Wanda, la asistente social del juzgado, la licenciada Fernanda Mattera, se indignó profundamente con el futbolista al constatar la falta de atención médica.
A pesar de que la profesional le exigió formalmente a Icardi que se hiciera cargo de trasladar a su hija a un centro de salud, el jugador se habría negado. “Como era feriado, el juez no estaba y obviamente la llevé yo”, relató la empresaria, quien adelantó los pasos legales que tomará de inmediato: “El lunes, todo quedará asentado en el expediente”.
Para colmo, la situación de la niña ya era delicada debido a una afección previa en una de sus rodillas. “Tenía que estar en reposo y encima viene con el dedo así”, se quejó Wanda, acusando además a su exesposo de incumplir los tratamientos médicos que las menores tenían indicados.
Alimentos congelados y un viaje denegado
El frente de la salud no es el único que mantiene en vilo a la expareja. Wanda ratificó que sigue sin recibir el dinero de la manutención de las nenas: “Icardi no pagó”, disparó.
Minutos antes, su abogada Ana Rosenfeld había aclarado en LAM (América TV) que si bien el futbolista depositó USD 398.500 en una cuenta judicial, los fondos aún "están en el aire" debido a trámites bancarios pendientes que le corresponden resolver a la parte deudora.
Por otra parte, la Justicia le negó a Icardi el permiso para sacar a las menores del país rumbo a Miami, viaje que el jugador terminó realizando en solitario y en compañía de la China Suárez.
Al cierre de su descargo, Wanda apuntó contra la actitud general del futbolista y los ataques de su familia en Rosario: “La culpa es de Icardi. Gasta dinero con extraños y no con la familia. Estuvo 40 días en Buenos Aires y no hablemos solo de plata. Hablemos de amor”, concluyó tajante.