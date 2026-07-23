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Reavivó la polémica

La madre de Wanda Nara expuso a Icardi: "Me decía llorando que la China tenía olor"

Durante una entrevista tras el robo que sufrió en Milán, también aseguró tener mensajes de Mauro Icardi y recordó una confesión que, según afirmó, el futbolista le hizo sobre la actriz.

Nora Colosimo explotó contra la actriz y la acusó de haber arruinado la vida de sus nietas.Nora Colosimo explotó contra la actriz y la acusó de haber arruinado la vida de sus nietas.
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Luego del robo que sufrió junto a sus nietos en Milán, la madre de Wanda Nara habló con la prensa y terminó refiriéndose a la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez. Durante una entrevista con Bondi Live, fue contundente al expresar su rechazo hacia la actriz.

"No me la nombren ni hoy, ni mañana ni nunca", afirmó cuando le preguntaron por Suárez.

Mirá tambiénMauro Icardi define en qué club jugará mientras continúa el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Además, defendió al futbolista y sostuvo que, desde su punto de vista, él no fue el principal responsable del conflicto familiar. "Mauro Icardi no tiene nada que ver, para mí. De 100 hombres, 99 son infieles. Una cosa es algo chiquito, otra es lo que todos saben, los antecedentes de ella", expresó.

El supuesto olor de la actriz

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando aseguró tener conversaciones privadas con Icardi y recordó una confesión que, según dijo, le hizo el delantero.

"Él mismo me decía llorando que la China tenía olor. ¿Qué pasa, ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda, y ella lo usa a él por la economía. Es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella. Sé lo que piensa", manifestó.

Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron en Italia.Una frase sobre Icardi y la China Suárez desató una nueva polémica mediática.

Pese a la dureza de sus declaraciones, aclaró que mantiene un gran cariño por su exyerno y destacó que siempre fue muy generoso con ella.

Cómo nació la polémica

La controversia sobre el supuesto olor corporal de la China Suárez no es nueva. En enero volvió a viralizarse un fragmento del programa LAM (América), donde Yanina Latorre aseguró que fue Wanda Nara quien instaló esa versión tras el escándalo del "Wandagate".

Según explicó la panelista, la empresaria buscaba desacreditar a la actriz luego de que saliera a la luz el vínculo con Mauro Icardi.

La novia de Icardi se hizo un “face lifting” sin bisturí y promocionó el procedimiento.Años después, el escándalo del Wandagate continúa despertando polémicas.

"Tiene algo con la China, no quiere que le gane la batalla. Fue ella quien le contó al mundo que era cornuda. En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi", sostuvo Latorre.

De acuerdo con aquella versión, Wanda Nara aseguró que el encuentro entre Icardi y la actriz en un hotel de París, en 2021, no terminó en una relación sexual porque, según le habría contado el futbolista, ella tenía olor a marihuana y él atravesaba un cuadro de fiebre. Esa historia volvió a quedar en el centro de la escena tras las recientes declaraciones de su madre.

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