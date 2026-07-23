Reavivó la polémica

La madre de Wanda Nara expuso a Icardi: "Me decía llorando que la China tenía olor"

Durante una entrevista tras el robo que sufrió en Milán, también aseguró tener mensajes de Mauro Icardi y recordó una confesión que, según afirmó, el futbolista le hizo sobre la actriz.