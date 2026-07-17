Situación familiar

Mauro Icardi define en qué club jugará mientras continúa el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

El delantero atraviesa días decisivos para resolver dónde continuará su carrera profesional. Al mismo tiempo, la exposición mediática de su vida privada vuelve a cobrar protagonismo por las diferencias entre Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña en torno a cuestiones familiares.