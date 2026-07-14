Susana Giménez regresó al país luego de su viaje a Miami para alentar a la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026, pero su arribo al Aeropuerto de Ezeiza no estuvo exento de polémica.
Susana Giménez fulminó a la China Suárez: "No tiene carisma y es muy aburrida"
A su regreso a la Argentina tras alentar a la Selección en el Mundial 2026, la diva descartó de plano a la actriz para protagonizar su serie biográfica y reavivó una vieja polémica.
En medio de la gran expectativa mediática por los detalles de su serie biográfica, la diva de los teléfonos fue consultada sobre la posibilidad de que Eugenia "La China" Suárez la interprete en la ficción y su respuesta fue categórica y sin filtros.
En diálogo con el ciclo televisivo conducido por Luis Ventura y Marina Calabró, la conductora descartó por completo a la ex Casi Ángeles y lanzó una frase que sacudió al mundo del espectáculo:
“No, no tiene carisma. Es preciosa, pero es muy aburrida”, disparó Susana ante las cámaras, dejando en claro que no la quiere en su biopic.
La incomodidad de la diva ante la insistencia de los cronistas fue evidente, pero no dudó en reafirmar una postura que ya viene sosteniendo desde principios de año, cuando en la puerta de su casa de Barrio Parque había declarado que Suárez "jamás" la interpretaría porque "no tiene physique du rôle".
Una vieja factura del pasado
La tensión entre ambas figuras no es nueva y tiene un antecedente directo que todavía incomoda a la conductora. En 2018, la China Suárez se puso en la piel de Susana para la serie sobre la vida de Sandro, un trabajo que no dejó para nada conforme a la diva.
"No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Me la encontré en un evento y le dije: 'no me gustó'. Decía cosas fuera de época, y yo no había empezado ni con la televisión", recordó con fastidio sobre aquella caracterización.
En contraste con su opinión sobre la China, Susana aprovechó para elogiar el talento de Sofía Gala Castiglione, quien interpretará a su madre, Moria Casán, en la biopic de Netflix sobre la "One". “Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don”, señaló, marcando una enorme diferencia de jerarquía actoral.
Su incierto futuro en la TV
Más allá del plano de la ficción, Susana se mostró radiante al hablar de su reciente travesía mundialista junto a Marley para el programa Por el Mundo Mundial, donde presenció el triunfo de la Albiceleste frente a Cabo Verde.
“Fue increíble porque hacía noventa grados y a cada gol nos abrazábamos con gente que no conocíamos. Me mojaban toda”, relató con humor sobre la intensa experiencia en las tribunas. Sin embargo, confesó que sufrió durante el vuelo de regreso por los cuartos de final ante Suiza: "No lo pude ver en vivo por la falta de Internet en el avión, lo tuve que seguir por los anuncios del capitán".
Finalmente, al ser consultada sobre su regreso a la pantalla chica, la diva se mostró esquiva: "Hice tantos años... extraño a mis perros y el campo", deslizó, antes de cerrar la nota visiblemente cansada de las preguntas sobre la farándula.
“Basta del chismerío, basta. No me pregunten más por gente, no me interesa. Estamos todos con el mundial, me interesa el país”, sentenció para dar por terminado el descargo.