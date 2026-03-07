Susana Giménez contó cómo es el tratamiento médico que hizo en Madrid

Susana Giménez volvió a la Argentina luego de permanecer varias semanas en Madrid, ciudad en la que festejó su cumpleaños número 82 y se sometió a un tratamiento médico para tratar una hernia de disco y un fuerte dolor en una de sus rodillas.
La conductora regresó al país después de pasar un mes en España, donde celebró su cumpleaños y realizó un innovador tratamiento para aliviar problemas en la espalda y la rodilla. A su llegada contó detalles del procedimiento y habló sobre su futuro laboral.
La diva de la televisión explicó que permaneció cerca de un mes en la capital española y que durante ese tiempo realizó sesiones diarias de aproximadamente dos horas. Según contó, el método no implicó cirugías ni intervenciones invasivas, sino el uso de tecnología médica avanzada.
“Me dijeron que esas máquinas no las tienen ni en Estados Unidos”, comentó con entusiasmo sobre el procedimiento.
Durante un móvil con el programa SQP (América), mientras se dirigía al aeropuerto para regresar al país, Susana dio más detalles sobre el método que utilizó.
Según explicó, se trató de un procedimiento realizado con equipamiento especial. “Fue un tratamiento con una máquina y una bomba de diapasón; los nombres son rarísimos, pero no fue con células madre”, aclaró, desmintiendo así las versiones que circulaban sobre un tratamiento más complejo.
La conductora aseguró que la decisión de viajar a Madrid surgió luego de consultarlo con su médico en Argentina, Alejandro Druetto. Allí realizó sesiones dos veces por día para tratar la hernia de disco y el dolor persistente en la rodilla, una molestia que, según contó, venía tratando desde hace tiempo.
“Estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día”, explicó.
En los últimos días, Susana también fue noticia por unas imágenes que se viralizaron mientras grababa una publicidad en San Isidro. En las fotos se la veía en traje de baño, lo que generó repercusiones en redes sociales.
En ese contexto, Graciela Alfano publicó un mensaje irónico que reavivó la histórica rivalidad entre ambas. “La que puede puede”, escribió la actriz junto a una foto suya en bikini.
Consultada sobre esa situación, la conductora prefirió evitar el conflicto. “No quiero hablar de eso, jamás hablaré”, respondió con firmeza.
Al referirse a sus próximos proyectos, Susana reconoció que mantiene diálogo con las autoridades de Telefe, aunque aclaró que todavía no hay definiciones concretas.
“No tengo muchas ganas de trabajar”, confesó, aunque adelantó que tiene pensado viajar al próximo Mundial. “Voy a ir al Mundial, aunque sea sin el canal”, aseguró.
También descartó la posibilidad de realizar un proyecto junto a Marley. “Él va por su lado, creo. Yo encantada”, comentó.
De todos modos, contó que recientemente compartieron un encuentro en la casa del conductor de Por el mundo. “Estuve el otro día comiendo en la casa divina que tiene ahora, con su hija Milenka, y estuvo todo muy lindo”, relató. En esa reunión también estuvieron presentes Ricardo Montaner, Elizabeth Vernaci, Soledad Pastorutti y su esposo Jeremías.
Antes de finalizar el móvil, a Susana también le preguntaron por las versiones de competencia dentro del canal por la conducción de la próxima edición de Bake Off, en medio de los rumores que involucran a Verónica Lozano y Wanda Nara.
Fiel a su estilo, la diva respondió sin rodeos y dejó en claro que no quiere involucrarse en esas disputas.
“Hagan lo que quieran, chicas, no me interesa nada”, sentenció.