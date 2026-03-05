La Diva no tiene edad: se filtró un video de Susana Giménez en traje de baño y es viral
A los 82 años, la conductora estrella de la televisión argentina demostró que su vigencia trasciende la pantalla. Un video captado durante una extenuante jornada de rodaje publicitario en San Isidro se viralizó en cuestión de minutos, despertando elogios por su impecable estado físico.
Susana Giménez volvió a demostrar por qué es la máxima diva del espectáculo nacional. En las últimas horas, un video filtrado desde los bastidores de una producción publicitaria revolucionó las redes sociales, mostrando a la conductora luciendo un traje de baño negro con detalles dorados, complementado con una túnica y una capelina de ala ancha.
A sus 82 años, la "Su" exhibió una figura que dejó boquiabiertos a sus seguidores y reafirmó su estatus de ícono absoluto.
Una jornada de rodaje de alto impacto
Las imágenes, que circulan con fuerza en X (antes Twitter) e Instagram, fueron registradas en una lujosa casona de San Isidro. Según trascendió, la grabación se extendió por más de 12 horas, un nivel de exigencia que la diva afrontó con el profesionalismo que la caracteriza.
El estilo, cuidadosamente seleccionado por su vestuarista de confianza, Marcela Amado, consistió en un traje de baño enterizo con apliques metálicos, acompañado por un kimono haciendo juego y tacos altos. En el clip se puede escuchar la sorpresa de los técnicos y asistentes presentes, quienes no escatimaron en elogios al verla ingresar al set.
Bienestar y tecnología: el secreto de su vitalidad
Este despliegue físico no es casualidad. Susana regresó recientemente de un periodo de descanso y tratamiento de bienestar en España, donde se sometió a terapias con tecnología de última generación para optimizar su salud articular y muscular. Estas rutinas de cuidado personal parecen ser la clave para que la conductora mantenga una agenda activa, centrada hoy más en compromisos publicitarios de alto perfil que en la rutina diaria de la televisión abierta.
Mientras el video sigue sumando reproducciones, el futuro laboral de la diva continúa siendo el gran enigma de la industria. Si bien versiones recientes indican que habría declinado una oferta para regresar con su clásico ciclo dominical en Telefe de manera regular, los rumores apuntan a una participación especial en la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley.
La propia Susana ha manifestado en reiteradas ocasiones —como informó oportunamente El Litoral tras su retiro de los escenarios con "Piel de Judas"— que prioriza hoy su bienestar y proyectos que no le demanden un desgaste diario, pero que su vínculo con el público sigue más fuerte que nunca.
En una cultura que suele rendir culto excesivo a la juventud, Susana Giménez rompe el molde. Su aparición "a cara lavada" frente a los desafíos físicos de una producción larga, y su elección de mostrarse plena a los 82 años, no es solo una anécdota del espectáculo, sino un mensaje de vigencia y amor propio que resuena en varias generaciones de argentinos.