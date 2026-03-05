En Buenos Aires

La Diva no tiene edad: se filtró un video de Susana Giménez en traje de baño y es viral

A los 82 años, la conductora estrella de la televisión argentina demostró que su vigencia trasciende la pantalla. Un video captado durante una extenuante jornada de rodaje publicitario en San Isidro se viralizó en cuestión de minutos, despertando elogios por su impecable estado físico.