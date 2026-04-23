La salud de Susana Giménez volvió a instalarse en la agenda pública luego de que trascendiera que podría enfrentar una nueva cirugía. Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre fechas, el dato reavivó la atención sobre su estado físico y los tratamientos que viene realizando en los últimos meses.
Susana Giménez podría volver a ser operada: qué se sabe sobre su estado de salud
La conductora evalúa una nueva intervención tras un tratamiento reciente que no habría dado los resultados esperados. Su entorno sigue de cerca la evolución.
La posibilidad de una nueva cirugía
Según la información difundida en medios nacionales, la conductora, de 82 años, arrastra desde hace tiempo problemas de salud vinculados principalmente a dolencias en la columna y las articulaciones, en especial la zona lumbar y las rodillas.
En ese contexto, durante los últimos meses viajó a Europa, donde se sometió a un tratamiento médico en Madrid orientado a aliviar estos dolores. Se trató de un procedimiento no quirúrgico que implicó sesiones intensivas durante varias semanas.
Sin embargo, de acuerdo a lo trascendido, los resultados no habrían sido los esperados, lo que abrió la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica para tratar de manera más definitiva el problema.
La situación, por el momento, se maneja con cautela. Desde su entorno no brindaron detalles precisos sobre el tipo de operación ni sobre los tiempos, aunque sí se reconoce que la conductora continúa bajo seguimiento médico.
No es la primera vez que la salud de la figura televisiva genera preocupación. A lo largo de los años, atravesó distintas intervenciones y tratamientos, en muchos casos relacionados con el desgaste propio de la edad y con problemas articulares.
Antecedentes
En los últimos tiempos, la conductora había mostrado una recuperación favorable tras el tratamiento realizado en España. Incluso, en apariciones recientes se la vio con buen estado general, lo que había llevado tranquilidad a su entorno y a sus seguidores.
Ese tratamiento había sido explicado por la propia Susana como una alternativa para evitar una cirugía, centrado en mejorar su calidad de vida y reducir el dolor.
Sin embargo, las dolencias persistentes podrían haber modificado ese escenario inicial. Especialistas señalan que, en casos de problemas articulares o vertebrales crónicos, los tratamientos conservadores no siempre logran resultados definitivos, lo que puede derivar en una intervención quirúrgica como última instancia.
El posible paso por el quirófano, en este contexto, no sería una decisión inmediata sino parte de una evaluación médica más amplia, en la que se ponderan riesgos, beneficios y calidad de vida.
Mientras tanto, la conductora continúa con controles periódicos y acompañamiento profesional. Su entorno más cercano sigue de cerca cada evolución, en un proceso que combina prudencia y seguimiento constante.
La noticia generó repercusión no solo por su estado de salud, sino también por el lugar que ocupa en la cultura popular argentina. Con más de cinco décadas de trayectoria, Susana Giménez es una de las figuras más reconocidas del país, con una carrera que abarca televisión, cine y teatro.
En ese marco, cada novedad sobre su salud trasciende el ámbito privado y se convierte en un tema de interés público. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre una fecha concreta de intervención ni sobre decisiones médicas definitivas.
Expectativa y cautela
Por ahora, el escenario se mantiene abierto. La posibilidad de una nueva cirugía existe, pero forma parte de un proceso de evaluación que aún no concluyó.
Desde el entorno de la conductora se mantiene una comunicación prudente, enfocada en evitar especulaciones y transmitir calma. La prioridad, aseguran, es preservar su bienestar y acompañar cada paso del tratamiento.
En este tipo de situaciones, los tiempos médicos suelen ser determinantes. Las decisiones se toman en función de la evolución clínica y de la respuesta a los tratamientos, lo que explica la falta de definiciones inmediatas.
Mientras tanto, la expectativa se mantiene en torno a su evolución y a las recomendaciones de los profesionales que la asisten. La eventual cirugía, de concretarse, sería un paso más dentro de un proceso de cuidado de la salud que la conductora viene sosteniendo desde hace años.