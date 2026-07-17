Yanina Latorre salió al cruce de las versiones que vinculaban a su esposo, Diego Latorre, con una supuesta amante en Miami y apuntó contra Mauro Icardi, a quien responsabilizó por la difusión del rumor.
Qué dijo Yanina Latorre sobre la supuesta amante de Diego Latorre en Miami
La conductora aseguró que las versiones difundidas por Mauro Icardi son falsas y cuestionó al futbolista por involucrar a su familia en el conflicto mediático.
Durante su programa radial, la conductora aseguró que las acusaciones realizadas por el futbolista son falsas y cuestionó duramente al exjugador del Galatasaray por haber hablado sobre su vida personal.
“Todo lo que dijo de mi marido es mentira. Dejé de contestarle porque me sentí marginal. Es un nabo que no sirve para nada”, expresó Yanina, quien además sostuvo que Icardi “no tiene códigos” por involucrar a su familia.
El origen del rumor
La conductora también se refirió a la versión que vinculaba a Diego Latorre con una vecina en Miami y aseguró que se trata de una invención.
Según explicó, la relación entre la ciudad estadounidense y el comentarista deportivo habría sido utilizada por Icardi para instalar esa versión. “Puro invento. Habla de una vecina en Miami porque Diego está en Estados Unidos”, afirmó.
Qué había dicho Icardi
El conflicto comenzó a principios de julio, cuando Mauro Icardi respondió a críticas de Yanina Latorre en redes sociales y afirmó tener información sobre una supuesta relación paralela de Diego.
“Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami”, escribió el delantero, aunque aclaró que no publicaría ese material por respeto a Diego Latorre y a sus hijos.
Icardi también sostuvo que contaba con imágenes que, según él, respaldaban sus dichos, y cuestionó a Yanina por sus comentarios sobre su vida privada.
Yanina volvió a cuestionarlo
Además de negar las acusaciones contra su esposo, la conductora criticó el presente profesional del futbolista luego de su salida del Galatasaray de Turquía.
“Un jugador serio que está sin club se queda trabajando con el representante”, sostuvo Yanina, al cuestionar la actitud del delantero y sus recientes declaraciones públicas.
Hasta el momento, el conflicto se mantiene en el plano mediático, con cruces entre ambos protagonistas y sin pruebas públicas que confirmen la supuesta relación mencionada por Icardi.