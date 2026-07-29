En un nuevo y tenso capítulo del conflicto judicial que atraviesa a la expareja, Wanda Nara reaccionó con contundencia en sus redes sociales tras confirmarse que la Justicia le prohibió la salida del país a Mauro Icardi. Sin redactar mensajes directos, la conductora utilizó sus historias de Instagram para compartir una serie de publicaciones periodísticas que celebran la medida judicial, orientada a que el futbolista regularice la documentación correspondiente a sus hijas antes de abandonar el territorio argentino.
Wanda Nara celebró en redes la restricción judicial que le impide salir del país a Mauro Icardi
Sin emitir una sola palabra, la conductora expresó su satisfacción tras conocerse la medida cautelar impuesta por la Justicia que prohíbe la salida del país al futbolista.
El silencio mediático y las indirectas en redes
Fiel a su estilo comunicacional en las plataformas digitales, Wanda Nara volvió a marcar agenda sin realizar un descargo formal ni emitir opiniones directas. Durante la jornada de este miércoles, la empresaria sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en su cuenta oficial de Instagram una seguidilla de noticias publicadas por distintos portales.
Las capturas replicadas por Nara coincidieron en un eje central: la medida dictada por las autoridades judiciales que prohíbe el egreso del territorio nacional del delantero.
Las exigencias judiciales de la causa
La restricción que pesa sobre Mauro Icardi establece que el deportista no podrá abandonar la Argentina hasta tanto formalice y firme la documentación necesaria correspondiente a la situación de las hijas que tiene en común con la mediática.
Asimismo, en las publicaciones reposteadas se hizo eco del malestar y la posterior reacción pública del futbolista tras notificarse del fallo, marcando el nivel de tensión existente en el ámbito legal entre ambas partes.
La postura de la empresaria
La acción consecutiva de repostear cuatro portales de noticias distintos llamó la atención de los usuarios, dado que la modelo no suele recurrir a esta dinámica de forma recurrente. Sin apelar a emoticones ni aclaraciones escritas, la selección de contenidos fue interpretada de forma unánime por sus seguidores como un claro gesto de respaldo hacia el accionar de la Justicia argentina y la confirmación de su firme postura en el litigio familiar.
Este nuevo episodio añade un capítulo decisivo a la prolongada contienda legal y mediática que involucra a la expareja. A la espera de la firma de la documentación pertinente por parte del jugador, la resolución judicial garantiza la permanencia de Icardi en el país, mientras las partes continúan dirimiendo los términos de sus acuerdos familiares y legales.