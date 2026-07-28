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Así apodó Martín Migueles a Mauro Icardi en medio del conflicto por sus hijas

El empresario y personal trainer cuestionó la actitud del futbolista por la situación que atraviesan Francesca e Isabella y lanzó una frase que generó repercusión.

Martín Migueles lanzó una fuerte crítica contra Mauro Icardi.Martín Migueles lanzó una fuerte crítica contra Mauro Icardi.
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Martín Migueles expresó su enojo contra Mauro Icardi luego de que el futbolista dejara Italia y regresara a la Argentina junto a la China Suárez. El conflicto surgió por la falta de resolución sobre los nuevos pasaportes de las hijas de Wanda Nara, Francesca e Isabella.

A través de un audio enviado al programa El Diario de Mariana (América), el empresario y personal trainer aseguró que las niñas atraviesan un momento difícil y cuestionó la actitud del delantero.

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El fuerte mensaje contra el futbolista

Migueles afirmó que las hijas de Wanda Nara están afectadas por la situación y lanzó una dura crítica contra Icardi.

“Las nenas lloran y lloran. Esperamos que este Power Ranger firme. Él ya sabe el deseo de las nenas y fue violento con ellas por mensaje”, expresó.

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray vs Caykur Rizespor - Rams Park, Istanbul, Turkey - August 30, 2025 Galatasaray's Mauro Icardi during the warm up before the match REUTERS/Dilara SenkayaEl conflicto surgió por la documentación de las hijas de Wanda Nara.

La frase generó repercusión en redes sociales, especialmente porque días antes ambos habían protagonizado un encuentro público en Nordelta en el que se habían mostrado con un trato cordial.

El conflicto por los pasaportes

Francesca e Isabella habían viajado con su madre a Europa durante sus vacaciones. Luego de pasar unos días en París, se trasladaron a la casa de campo que la familia tiene en Milán.

Durante su estadía en Italia, delincuentes ingresaron a la propiedad el día de la final del Mundial 2026 y sustrajeron un bolso con documentación, entre ella los pasaportes de las hijas de Icardi y de dos de los tres hijos que Wanda tuvo con Maxi López.

Wanda Nara se cansó de los rumores y salió en defensa de su relación con Martín Migueles.El empresario habló sobre la situación que atraviesan las niñas.

Según trascendió, las niñas necesitan contar con nuevos documentos para poder regresar al país.

La fecha de regreso y el inicio de clases

Francesca e Isabella deberían volver a la Argentina este viernes, debido a que el lunes 3 de agosto comenzarían las clases.

Sin embargo, la emisión de los nuevos pasaportes todavía no se habría concretado porque faltaría una firma de Mauro Icardi, quien tendría que completar el trámite de manera virtual a través de un enlace.

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