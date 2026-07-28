Martín Migueles expresó su enojo contra Mauro Icardi luego de que el futbolista dejara Italia y regresara a la Argentina junto a la China Suárez. El conflicto surgió por la falta de resolución sobre los nuevos pasaportes de las hijas de Wanda Nara, Francesca e Isabella.
Así apodó Martín Migueles a Mauro Icardi en medio del conflicto por sus hijas
El empresario y personal trainer cuestionó la actitud del futbolista por la situación que atraviesan Francesca e Isabella y lanzó una frase que generó repercusión.
A través de un audio enviado al programa El Diario de Mariana (América), el empresario y personal trainer aseguró que las niñas atraviesan un momento difícil y cuestionó la actitud del delantero.
El fuerte mensaje contra el futbolista
Migueles afirmó que las hijas de Wanda Nara están afectadas por la situación y lanzó una dura crítica contra Icardi.
“Las nenas lloran y lloran. Esperamos que este Power Ranger firme. Él ya sabe el deseo de las nenas y fue violento con ellas por mensaje”, expresó.
La frase generó repercusión en redes sociales, especialmente porque días antes ambos habían protagonizado un encuentro público en Nordelta en el que se habían mostrado con un trato cordial.
El conflicto por los pasaportes
Francesca e Isabella habían viajado con su madre a Europa durante sus vacaciones. Luego de pasar unos días en París, se trasladaron a la casa de campo que la familia tiene en Milán.
Durante su estadía en Italia, delincuentes ingresaron a la propiedad el día de la final del Mundial 2026 y sustrajeron un bolso con documentación, entre ella los pasaportes de las hijas de Icardi y de dos de los tres hijos que Wanda tuvo con Maxi López.
Según trascendió, las niñas necesitan contar con nuevos documentos para poder regresar al país.
La fecha de regreso y el inicio de clases
Francesca e Isabella deberían volver a la Argentina este viernes, debido a que el lunes 3 de agosto comenzarían las clases.
Sin embargo, la emisión de los nuevos pasaportes todavía no se habría concretado porque faltaría una firma de Mauro Icardi, quien tendría que completar el trámite de manera virtual a través de un enlace.