Mauro Icardi reapareció en sus redes sociales con un fuerte descargo luego de que la Justicia resolviera impedirle salir de la Argentina en el marco del conflicto que mantiene con Wanda Nara por sus hijas.
Mauro Icardi apuntó contra la Justicia tras la prohibición de salir del país
El futbolista publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde cuestionó la resolución judicial y expresó sus dudas sobre la rapidez del proceso en medio de la disputa familiar por sus hijas.
A través de una publicación en sus historias de Instagram, el delantero cuestionó la decisión judicial y expresó sus dudas sobre la rapidez con la que avanzó la causa que involucra a su familia.
El reclamo de Icardi
En su mensaje, el futbolista apuntó contra la actuación de los magistrados que intervienen en el expediente y cuestionó los tiempos de la resolución.
“Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos”, escribió al comienzo de su comunicado.
Luego hizo referencia directa a la medida que le impide abandonar el territorio argentino y puso en duda su justificación legal. “Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión”, manifestó.
El planteo sobre la jurisdicción
Durante su descargo, Icardi sostuvo que la situación debería resolverse en Italia y argumentó que sus hijas tienen vínculo con ese país.
“Esta misma tarde hay una audiencia en Milán sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país”, expresó.
Además, el delantero cuestionó que los pedidos realizados por la otra parte hayan avanzado varios días después de los hechos denunciados y comparó esos tiempos con la rapidez de las últimas decisiones judiciales.
“Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender”, afirmó.
Para cerrar su mensaje, Icardi aseguró que espera que el proceso continúe respetando las normas establecidas. “Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración”.
La medida que le impide salir de Argentina
La decisión judicial fue informada por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quien comunicó que se había dictado una prohibición de salida del país contra el futbolista.
“Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país hasta nueva orden”, expresó la letrada.
Según explicó Rosenfeld, la medida estaría relacionada con la negativa de Icardi a firmar los pasaportes de sus hijas para que puedan regresar a Buenos Aires. Las menores habrían quedado varadas en Italia luego del robo de documentación que sufrieron en una vivienda de Milán.
El documento judicial difundido establece: “Resuelvo decretar la prohibición de salida de país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario”.
La situación continúa en el marco del conflicto legal entre Icardi y Wanda Nara, mientras ambas partes avanzan con sus respectivos planteos ante la Justicia.