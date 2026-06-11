María José Favarón volvió a quedar en el centro de la escena tras presentar una nueva faceta profesional. La influencer sorprendió en redes sociales al debutar como cantante con un tema propio que rápidamente despertó repercusiones y comentarios divididos.
La esposa del cirujano Aníbal Lotocki presentó un tema musical polémico
María José Favarón sorprendió con su incursión en la música, dedicó el lanzamiento a mujeres que atraviesan situaciones similares y enfrentó fuertes críticas en redes sociales.
La esposa de Aníbal Lotocki difundió una canción titulada “Banco la parada”, donde hace referencia a su situación personal mientras acompaña al médico, quien cumple una condena de ocho años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza por la muerte de Silvina Luna.
Cambio de vida
Desde que Lotocki permanece detenido, Favarón comenzó a mostrar con frecuencia aspectos de su rutina vinculada a las visitas al penal y a su vida cotidiana como pareja de una persona privada de la libertad. En ese contexto, sus publicaciones en redes sociales adquirieron mayor visibilidad y generaron diversas reacciones.
Ahora, la influencer decidió dar un paso más y apostar por la música. Según explicó, el tema estuvo dedicado a mujeres que atraviesan situaciones similares a la suya, con un mensaje de apoyo y resistencia frente a las dificultades.
La canción que desató comentarios
“Banco la parada” se convirtió rápidamente en tema de conversación luego de que Favarón compartiera fragmentos del lanzamiento en sus plataformas digitales. La letra refleja un respaldo incondicional hacia su pareja y menciona también a personas alojadas en el pabellón donde se encuentra Lotocki.
En una de las frases del tema expresa: “La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón. Aguantó la parada con el corazón”.
La propuesta musical no pasó inadvertida y generó opiniones cruzadas entre usuarios de redes sociales, donde algunos respaldaron su iniciativa mientras otros cuestionaron tanto el contenido como el momento elegido para el lanzamiento.
La respuesta ante las críticas
En medio de la repercusión, durante el programa Intrusos comentaron que Favarón suele compartir imágenes sensuales en sus redes sociales, situación que, según trascendió, habría afectado emocionalmente a Lotocki. De acuerdo con lo expuesto en el ciclo televisivo, el médico habría expresado: “Bueno, la perdí, la perdí a Majo”.
Frente a la ola de comentarios negativos recibidos por su nueva canción, Favarón utilizó sus historias de Instagram para responder de manera directa a quienes la criticaron. En un video, apuntó contra algunos usuarios y cuestionó los mensajes ofensivos que recibió tras el estreno del tema.
La influencer defendió su postura y dejó en claro que no piensa mantenerse al margen de las opiniones que circulan en redes sociales alrededor de su nueva exposición pública.