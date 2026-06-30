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Investigación penal

Muerte de Silvina Luna: realizarán una Junta Médica el 4 de agosto

Se trata de un pedido que había hecho el abogado Fernando Burlando, representante legal de Matías Luna, hermano de la modelo.

Por la muerte de la modelo se investiga la presunta responsabilidad del ex cirujano Aníbal Lotocki.Por la muerte de la modelo se investiga la presunta responsabilidad del ex cirujano Aníbal Lotocki.
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Una Junta Médica se realizará el 4 de agosto en el marco de la causa que investiga la muerte de la actriz Silvina Luna, fallecida a los 43 años en 2023, en la que se investiga la presunta responsabilidad del ex cirujano Aníbal Lotocki.

Fuentes de la investigación informaron que el procedimiento se llevará a cabo desde las 10 en el edificio de la Morgue Judicial, ubicado en la calle Viamonte 2101.

Fernando Burlando, lawyer of Dalma and Gianinna Maradona, daughters of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, walks outside the court, as a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon is set to start, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleFernando Burlando. Archivo.

Se trata de un pedido que había hecho el abogado Fernando Burlando, representante legal de Matías Luna, hermano de la modelo, a fin de que se amplíe "la pericia realizada con fecha 15 de septiembre de 2025 para que la junta médica se expida sobre cuatro aspectos de fundamental relevancia para la causa".

El planteo, presentado el 3 de febrero pasado, refiere al “momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna y “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”.

El siguiente punto abre el interrogante sobre “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y pone sobre la mesa los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki” al indagar si fueron “los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevó a cabo”.

Lotocki está imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate en 2021.Aníbal Lotocki. Archivo.

Por último, se consulta si el imputado “se encontraba en condiciones —de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso— de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud”.

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Burlando se mostró conforme y consignó que “los tiempos de la justicia no fueron sanos para Silvina ni para la familia”.

Condena

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a 8 años porque consideró que también había cometido el delito de estafa, y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

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