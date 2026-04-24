El Polaco volvió a hablar de Silvina Luna y se mostró visiblemente emocionado al recordar el vínculo que compartieron. En una reciente entrevista, el cantante repasó parte de aquella relación y aseguró que la modelo dejó una marca profunda en su vida.
El Polaco se emocionó al recordar su relación con Silvina Luna: “Fue un antes y un después”
El cantante se emocionó al hablar de la enseñanza que le dejó su relación con ella. También opinó sobre el documental que contará la vida de la modelo y destacó su valor como mensaje de conciencia.
“Fue un antes y un después. Aprendí un montón de cosas con ella”, expresó al referirse a Silvina. Luego contó cuál fue una de las enseñanzas que más lo atravesó: “La palabra conciencia la aprendí con ella. Yo era un niño. Tenía 26 años. Me decía que el día que tuviera conciencia de muchas cosas, me iba a portar mejor”.
Durante la charla, también fue consultado por el documental sobre la vida de Luna, cuyo adelanto generó una fuerte repercusión pública. Al hablar del material, El Polaco repitió que le resultó “muy fuerte” y destacó que puede servir para que más personas conozcan lo que ella vivió.
Lejos de la polémica, el cantante valoró el costado de concientización del proyecto. “Está bueno que se sepan estas cosas y que puedan escuchar lo que ella sentía”, sostuvo, en referencia al testimonio de la modelo y al impacto que su historia todavía genera.
En esa misma línea, reflexionó sobre las presiones sociales vinculadas a la imagen y al cuerpo. “A veces uno no tiene que dejarse llevar por lo que impone la sociedad. Hay que estar informado”, señaló, al remarcar que el documental puede funcionar como aprendizaje para otras personas.
Aunque aclaró que durante su relación no llegaron a hablar en profundidad de esos temas, consideró que el mensaje de Silvina puede quedar como un legado. “No lo veo como algo comercial, sino como un aprendizaje, algo que va a quedar”, afirmó.
Por último, consultado sobre si habría participado del documental, El Polaco fue respetuoso con la decisión del entorno de la modelo. “Es algo de la familia y de ella. Yo no tengo por qué meterme, pero si me llamaban, sí. Siempre voy a estar apoyando”, cerró.