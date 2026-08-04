Imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas registraron el recorrido que realizaron el dirigente sindical Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano. El material audiovisual, que ya forma parte de la causa judicial, muestra el momento en que el ex diputado corre tras la joven de 23 años a lo largo de varias cuadras, minutos antes de que personal policial y de asistencia médica intervinieran en el lugar.
Filtran nuevos videos de Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga por plena avenida del Libertador
Imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas registraron el recorrido que realizaron el dirigente sindical y su pareja durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano. El material audiovisual, que ya forma parte de la causa judicial, muestra el momento en que el ex diputado corre tras la joven de 23 años a lo largo de varias cuadras, minutos antes de que personal policial y de asistencia médica intervinieran en el lugar.
La reconstrucción de la fuga y la persecución
El recorrido registrado por las cámaras se inició tras el abandono del departamento ubicado en la avenida del Libertador al 5400, donde la pareja había transcurrido la noche. De acuerdo con las grabaciones incorporadas al expediente, la joven de 23 años fue captada desplazándose descalza por la vereda y la calzada en un estado de alteración visible. A escasa distancia, Moyano fue registrado persiguiéndola a pie por la vía pública.
El trayecto continuó por la avenida Virrey Vértiz hasta llegar al cruce con la calle La Pampa. En ese sector, los dispositivos de monitoreo volvieron a captar el avance de ambos. En una de las secuencias recopiladas, Arizaga se desplaza detrás de una mascota mientras el dirigente político se mantiene a varios metros de distancia. Los videos incorporados carecen de audio y no captan los sucesos ocurridos previamente en el interior del inmueble.
Intervención policial y estado de la causa
Las imágenes analizadas por la fiscalía corresponden al tramo inmediatamente previo a la alerta recibida a través de la línea de emergencias 911. El llamado advirtió a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de una persona descalza y con escasa vestimenta corriendo por la vía pública.
Ante la llamada de auxilio, efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribaron al lugar para brindar contención a la joven, quien posteriormente fue derivada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.
Actualmente, Facundo Moyano permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4, mientras que la justicia dispuso un allanamiento en su domicilio en el marco de la investigación iniciada por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
La causa continúa bajo investigación judicial con el peritaje de los registros audiovisuales y las actuaciones correspondientes para determinar la secuencia completa de los hechos acontecidos durante la madrugada.