#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Previo al operativo policial

Filtran nuevos videos de Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga por plena avenida del Libertador

Imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas registraron el recorrido que realizaron el dirigente sindical y su pareja durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano. El material audiovisual, que ya forma parte de la causa judicial, muestra el momento en que el ex diputado corre tras la joven de 23 años a lo largo de varias cuadras, minutos antes de que personal policial y de asistencia médica intervinieran en el lugar.

El recorrido registrado por las cámaras se inició tras el abandono del departamento ubicado en la avenida del Libertador al 5400, donde la pareja había transcurrido la noche.El recorrido registrado por las cámaras se inició tras el abandono del departamento ubicado en la avenida del Libertador al 5400, donde la pareja había transcurrido la noche.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas registraron el recorrido que realizaron el dirigente sindical Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano. El material audiovisual, que ya forma parte de la causa judicial, muestra el momento en que el ex diputado corre tras la joven de 23 años a lo largo de varias cuadras, minutos antes de que personal policial y de asistencia médica intervinieran en el lugar.

La reconstrucción de la fuga y la persecución

El recorrido registrado por las cámaras se inició tras el abandono del departamento ubicado en la avenida del Libertador al 5400, donde la pareja había transcurrido la noche. De acuerdo con las grabaciones incorporadas al expediente, la joven de 23 años fue captada desplazándose descalza por la vereda y la calzada en un estado de alteración visible. A escasa distancia, Moyano fue registrado persiguiéndola a pie por la vía pública.

El trayecto continuó por la avenida Virrey Vértiz hasta llegar al cruce con la calle La Pampa. En ese sector, los dispositivos de monitoreo volvieron a captar el avance de ambos. En una de las secuencias recopiladas, Arizaga se desplaza detrás de una mascota mientras el dirigente político se mantiene a varios metros de distancia. Los videos incorporados carecen de audio y no captan los sucesos ocurridos previamente en el interior del inmueble.

Moyano quedó involucrado en un procedimiento que generó repercusión.Actualmente, Facundo Moyano permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4.

Intervención policial y estado de la causa

Las imágenes analizadas por la fiscalía corresponden al tramo inmediatamente previo a la alerta recibida a través de la línea de emergencias 911. El llamado advirtió a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de una persona descalza y con escasa vestimenta corriendo por la vía pública.

Candela Arizaga, la joven de 23 años trabaja como modelo y promotora de eventos y fue expareja de L-Gante.Candela Arizaga, la joven de 23 años trabaja como modelo y promotora de eventos y fue expareja de L-Gante.

Ante la llamada de auxilio, efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribaron al lugar para brindar contención a la joven, quien posteriormente fue derivada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Mirá tambiénQuién es Candela Arizaga: la influencer rosarina vinculada a la investigación de Facundo Moyano

Actualmente, Facundo Moyano permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4, mientras que la justicia dispuso un allanamiento en su domicilio en el marco de la investigación iniciada por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

La causa continúa bajo investigación judicial con el peritaje de los registros audiovisuales y las actuaciones correspondientes para determinar la secuencia completa de los hechos acontecidos durante la madrugada.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Judiciales
Facundo Moyano
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro