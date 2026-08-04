Previo al operativo policial

Filtran nuevos videos de Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga por plena avenida del Libertador

Imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas registraron el recorrido que realizaron el dirigente sindical y su pareja durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano. El material audiovisual, que ya forma parte de la causa judicial, muestra el momento en que el ex diputado corre tras la joven de 23 años a lo largo de varias cuadras, minutos antes de que personal policial y de asistencia médica intervinieran en el lugar.