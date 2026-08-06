Un grave e inusual episodio ocurrido en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cruzó las fronteras del país. La investigación judicial que involucra al exdiputado e hijo del dirigente sindical Hugo Moyano, Facundo Moyano, y a su pareja, la modelo e influencer rosarina Candela Arizaga, llegó a la portada de medios internacionales.
Cómo un medio ruso reflejó el escandaloso episodio entre Facundo Moyano y Candela Arizaga
El caso que involucra al exdiputado nacional y a la influencer volvió a cobrar trascendencia tras la cobertura realizada por la cadena internacional Actualidad RT. La crónica extranjera repasó la fuga semidesnuda de la joven, la intervención policial por presunta violencia de género y las posteriores aclaraciones de los protagonistas.
La cadena rusa de noticias digital Actualidad RT se hizo eco de lo sucedido a través de un artículo titulado “Excesos, pánico y fuga semidesnuda”, donde analizó pormenorizadamente los detalles del hecho que conmocionó la agenda mediática argentina.
Un llamado al 911, acusaciones iniciales y marcha atrás
El suceso se desencadenó cuando una extraña escena en la vía pública encendió las alarmas de los vecinos. Según lo reportado, Candela Arizaga salió corriendo desorientada y semidesnuda del departamento de Moyano. Tras la intervención policial por sospecha de violencia de género, las autoridades procedieron a la inmediata detención del político, en tanto que la joven debió ser asistida e internada en un centro de salud.
Si bien en un primer momento la joven dio cuenta de agresiones físicas, con el correr de las horas modificó su testimonio ante las autoridades judiciales. Según aclaró posteriormente, Moyano "no le hizo nada" y la lesión en la rodilla que sufrió cuando el político la alcanzó fue consecuencia de una caída accidental en la vía pública.
Consumo de sustancias, descargo en redes y medidas judiciales
El informe periodístico del medio extranjero señaló además la presencia de sustancias en la escena e indicó que Arizaga había permanecido encerrada tras regresar con su pareja de presenciar un partido en el estadio de River Plate.
Tras la conmoción generada por el caso y el hallazgo de estupefacientes durante los procedimientos correspondientes, la influencer utilizó sus redes sociales para expresar unas palabras respecto al revuelo ocasionado: "Tengo errores como cualquiera", publicó en su cuenta de Instagram.
Actualmente, la Justicia continúa recabando testimonios, analizando registros de cámaras de seguridad del barrio de Belgrano y determinando el alcance de las medidas restrictivas y perimetrales impuestas en torno al caso.
El "affaire Moyano-Arizaga" trasciende la escena del espectáculo y el ámbito político para convertirse en una muestra del alcance global que adquieren las noticias judiciales en la era digital. La intervención de la Justicia porteña será determinante en las próximas horas para esclarecer de manera exhaustiva un hecho donde se entrecruzan la violencia de género, el consumo de estupefacientes y la alta exposición pública.