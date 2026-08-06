“Excesos, pánico y fuga semidesnuda“

Cómo un medio ruso reflejó el escandaloso episodio entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

El caso que involucra al exdiputado nacional y a la influencer volvió a cobrar trascendencia tras la cobertura realizada por la cadena internacional Actualidad RT. La crónica extranjera repasó la fuga semidesnuda de la joven, la intervención policial por presunta violencia de género y las posteriores aclaraciones de los protagonistas.