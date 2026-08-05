#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Nuevo dato

Qué dice el examen toxicológico que le hicieron a la novia de Facundo Moyano

El abogado de Candela Arizaga brindó detalles del informe incorporado al expediente, mientras la investigación continúa por el episodio ocurrido en Belgrano que involucró al exdiputado.

Facundo Moyano quedó en libertad tras el episodio con la influencer que salió corriendo de su casa.Facundo Moyano quedó en libertad tras el episodio con la influencer que salió corriendo de su casa.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El abogado de Candela Arizaga, Diego Storto, dio a conocer este martes por la noche información sobre el examen toxicológico realizado a su representada, en el marco de la causa que involucra a Facundo Moyano.

Según explicó el letrado en declaraciones al programa LAM, el estudio habría detectado consumo de cocaína en la influencer. “Consumieron cocaína. El examen toxicológico de Candela arroja cocaína”, afirmó durante la entrevista.

Mirá tambiénQué dijo Facundo Moyano tras recuperar la libertad en la causa que lo investiga

Además, el expediente incorporó un informe de la médica legista que detalló una lesión que presentaba Arizaga. De acuerdo con esa evaluación, se trataba de una herida en la rodilla compatible con una caída ocurrida en la vía pública y no se registraron otras lesiones.

Moyano recuperó la libertad

Facundo Moyano quedó en libertad luego de presentarse ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde declaró durante casi una hora.

La Justicia dispuso su excarcelación con medidas de restricción, mientras continúa vinculado a la investigación por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Facundo Moyano fue detenido tras un operativo policial en Belgrano.Facundo Moyano fue detenido tras un operativo policial en Belgrano.

Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado realizó una breve declaración ante los medios y sostuvo: “Está todo aclarado”.

La causa continúa en trámite y la Justicia deberá avanzar con las distintas medidas para determinar las circunstancias del episodio denunciado.

El episodio en Belgrano

La investigación comenzó luego de un hecho ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde se encontraba Candela Arizaga junto a Moyano.

Tras el episodio, la joven fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir asistencia médica, mientras que el dirigente fue detenido y posteriormente liberado tras su declaración.

La defensa de Arizaga incorporó nuevos elementos a la causa, entre ellos los resultados del estudio toxicológico y el informe médico que analizó las lesiones presentadas por la influencer.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga tiene 23 años y es modelo e influencer. En sus redes sociales reúne más de 300 mil seguidores, donde comparte fotografías de sus viajes, producciones y distintos momentos de su vida personal.

Mirá tambiénQuién es Candela Arizaga: la influencer rosarina vinculada a la investigación de Facundo Moyano

La joven alcanzó mayor exposición pública en 2024, cuando confirmó una relación con el cantante L-Gante. Aunque el vínculo duró pocos meses, ambos compartieron imágenes juntos que generaron repercusión entre sus seguidores.

Candela Arizaga, la joven de 23 años trabaja como modelo y promotora de eventos y fue expareja de L-Gante.Candela Arizaga, la joven de 23 años fue expareja de L-Gante.

Además, Arizaga suele mostrar en sus publicaciones su fanatismo por Rosario Central. En varias ocasiones compartió imágenes desde el estadio Gigante de Arroyito y con la camiseta del club.

Mientras la investigación continúa, la Justicia deberá evaluar los elementos incorporados al expediente para avanzar en la causa que involucra a Moyano y Arizaga.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Facundo Moyano
Judiciales
Violencia de Género

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro