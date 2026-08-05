El abogado de Candela Arizaga, Diego Storto, dio a conocer este martes por la noche información sobre el examen toxicológico realizado a su representada, en el marco de la causa que involucra a Facundo Moyano.
Qué dice el examen toxicológico que le hicieron a la novia de Facundo Moyano
El abogado de Candela Arizaga brindó detalles del informe incorporado al expediente, mientras la investigación continúa por el episodio ocurrido en Belgrano que involucró al exdiputado.
Según explicó el letrado en declaraciones al programa LAM, el estudio habría detectado consumo de cocaína en la influencer. “Consumieron cocaína. El examen toxicológico de Candela arroja cocaína”, afirmó durante la entrevista.
Además, el expediente incorporó un informe de la médica legista que detalló una lesión que presentaba Arizaga. De acuerdo con esa evaluación, se trataba de una herida en la rodilla compatible con una caída ocurrida en la vía pública y no se registraron otras lesiones.
Moyano recuperó la libertad
Facundo Moyano quedó en libertad luego de presentarse ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde declaró durante casi una hora.
La Justicia dispuso su excarcelación con medidas de restricción, mientras continúa vinculado a la investigación por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado realizó una breve declaración ante los medios y sostuvo: “Está todo aclarado”.
La causa continúa en trámite y la Justicia deberá avanzar con las distintas medidas para determinar las circunstancias del episodio denunciado.
El episodio en Belgrano
La investigación comenzó luego de un hecho ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde se encontraba Candela Arizaga junto a Moyano.
Tras el episodio, la joven fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir asistencia médica, mientras que el dirigente fue detenido y posteriormente liberado tras su declaración.
La defensa de Arizaga incorporó nuevos elementos a la causa, entre ellos los resultados del estudio toxicológico y el informe médico que analizó las lesiones presentadas por la influencer.
Quién es Candela Arizaga
Candela Arizaga tiene 23 años y es modelo e influencer. En sus redes sociales reúne más de 300 mil seguidores, donde comparte fotografías de sus viajes, producciones y distintos momentos de su vida personal.
La joven alcanzó mayor exposición pública en 2024, cuando confirmó una relación con el cantante L-Gante. Aunque el vínculo duró pocos meses, ambos compartieron imágenes juntos que generaron repercusión entre sus seguidores.
Además, Arizaga suele mostrar en sus publicaciones su fanatismo por Rosario Central. En varias ocasiones compartió imágenes desde el estadio Gigante de Arroyito y con la camiseta del club.
Mientras la investigación continúa, la Justicia deberá evaluar los elementos incorporados al expediente para avanzar en la causa que involucra a Moyano y Arizaga.