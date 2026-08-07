Gobierno Nacional

Ofrecen 10 millones de recompensa por un santafesino con pedido de captura por narcotráfico y homicidio

La recompensa es para quienes aporten información que permita detener a un hombre con pedido de captura por una causa de narcotráfico y por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Santa Fe. Cómo funciona el sistema, quiénes pueden brindar datos y qué garantías ofrece el Programa Nacional de Recompensas