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Caso Matías Guardia: la acusada entregó la clave del teléfono a la Justicia

Victoria Cantero colaboró con la investigación al facilitar el acceso al dispositivo, mientras la fiscalía avanza con nuevas pericias para esclarecer el homicidio.

Cantero fue trasladada a la Fiscalía y entregó la clave del celular de Guardia.Cantero fue trasladada a la Fiscalía y entregó la clave del celular de Guardia.
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Victoria Cantero, la joven detenida en la provincia del Chaco por el crimen de su novio, Matías Álvarez Guardia, fue trasladada este jueves hasta la Fiscalía para proporcionar la contraseña del teléfono celular de la víctima, un paso que permitirá avanzar con las pericias sobre el dispositivo.

La medida se produjo luego de que el celular fuera entregado a la fiscal Ana González de Pacce por familiares de la acusada.

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El celular quedó en el vehículo de un familiar

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el teléfono de Álvarez Guardia había permanecido en el automóvil del cuñado de Cantero, quien fue el encargado de trasladar a la víctima hasta el Hospital Julio C. Perrando tras el ataque.

Victoria Luz Cantero (25), pareja de la víctima, habría sido la autora del hecho.Victoria Luz Cantero (25), pareja de la víctima, habría sido la autora del hecho.

Una vez recuperado, el dispositivo fue puesto a disposición de la Justicia para su análisis.

La acusada colaboró con la investigación

Fuentes vinculadas al caso confirmaron que Cantero fue llevada a la sede de la Fiscalía para facilitar la contraseña del teléfono. La joven ya había manifestado que conocía la clave y que estaba dispuesta a colaborar con la investigación para permitir el acceso al contenido del aparato.

Matías Álvarez Guardia murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por las heridas de arma blanca que sufrió durante el hecho.

Ratificó a su nuevo abogado defensor

Durante su paso por la Fiscalía, Cantero también confirmó a Lucas Bosch como su abogado defensor, luego de que Marco Molero renunciara a asumir esa representación por un conflicto de interés.

Algunos de los mensajes de despedida de los familiares de la víctima.Algunos de los mensajes de despedida de los familiares de la víctima.

La decisión se produjo debido a que el letrado mantiene vínculos con un familiar de la víctima, situación que motivó su apartamiento de la causa.

Regresó bajo un fuerte operativo policial

Tras finalizar las diligencias judiciales, la acusada fue trasladada nuevamente bajo un importante operativo de seguridad hasta la Comisaría Undécima de Resistencia.

Según trascendió, en las próximas horas podría ser alojada en la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago, donde permanecería mientras continúa el proceso judicial.

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